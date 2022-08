Lo scorso fine settimana è iniziata la Monterey Car Week in California, un motor show che comprende diversi eventi, come The Quail o il famoso Concours d’Elegance Pebble Beach e dove vari produttori presentano i loro ultimi sviluppi. In questa cornice è stata presentata la nuova Hennessey Venom F5 Roadster, l’auto open-air più veloce al mondo.