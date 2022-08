Hennessey Venom F5 Roadster: la cabrio più veloce al mondo

Lo scorso fine settimana è iniziata la Monterey Car Week in California, un motor show che comprende diversi eventi, come The Quail o il famoso Concours d’Elegance Pebble Beach e dove vari produttori presentano i loro ultimi sviluppi. In questa cornice è stata presentata la nuova Hennessey Venom F5 Roadster, l’auto open-air più veloce al mondo.

Hennessey Venom F5 Roadster: numeri da capogiro

La casa americana ha presentato la versione senza tetto della Hennessey Venom F5 Coupé, di cui costruirà solo 30 unità e il cui prezzo e data di lancio sono ancora sconosciuti. Con un motore da 1.842 CV, la Venom F5 Roadster aspira ad essere la decappottabile di serie più veloce al mondo. La versione chiusa ha già raggiunto i 435 km/h e l’azienda ha in mente un obiettivo di 500 km/h.

Il motore della Hennessey Venom F5 Roadster

La Hennessey Venom F5 Roadster utilizza la stessa meccanica della versione coupé, ovvero un motore V8 Fury da 6,6 litri che eroga 1.842 CV a 8.000 giri/min e 1.617 Nm di coppia a 5.000 giri, abbinato a un cambio automatico a sette rapporti a singola frizione. Questo le consente di passare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e di avvicinarsi ai livelli di velocità della Venom F5 Coupé: vicino ai 500 km/h.

Hennessey Venom F5 Roadster: il telaio

È costruita su un telaio monoscocca in fibra di carbonio creato su misura, abbinato alla nuova carrozzeria decappottabile. Anche il tetto è realizzato in fibra di carbonio e viene rimosso mediante quattro bulloni e due chiavistelli che gli consentono di resistere a velocità molto elevate. L’area in cui è alloggiato il motore è ricoperta da vetro temperato che offre una visuale del propulsore e un migliore raffreddamento. Monta cerchi da 19 pollici all’anteriore e da 20 pollici al posteriore, con un design a 14 razze, realizzati in alluminio forgiato.

Stile targa

Per ottenere il design decappottabile, il marchio texano ha eliminato il tetto, creando un look da targa. Gli adeguamenti necessari per trasformare la Venom in una roadster hanno significato 45 kg in più di peso, che, in totale, dichiarano 1.430 kg sulla bilancia. La versione precedente della Hennessey Venom F5 Roadster, la Venom GT Spyder, ha già registrato una velocità massima di 427,4 km/h, quindi il nuovo modello dovrebbe superare questo record. Bisognerà attendere i test ufficiali. In ogni caso, quello che è chiaro è che non esiste altra decappottabile di produzione più veloce di questa.