Mercedes AMG CLE 53 Cabrio: eleganza e potenza in versione cabrio

Con l’arrivo della primavera, Mercedes ha svelato la nuova Mercedes AMG CLE 53 Cabrio, un’auto che combina lusso e performance in un design cabrio affascinante. Questo modello si affianca alla versione coupé, arricchendo la gamma con un’opzione che cattura gli sguardi e promette esperienze di guida indimenticabili. La disponibilità e i prezzi saranno comunicati in seguito.

Mercedes AMG CLE 53 Cabrio, prestazioni elevate

La Mercedes AMG CLE 53 Cabrio è equipaggiata con un motore biturbo a 6 cilindri in linea da 3 litri, assistito da un sistema ibrido leggero a 48 volt. Questa combinazione produce una potenza di 443 CV e una coppia di 600 Nm, con l’aggiunta di 22 CV e 205 Nm forniti dall’ibrido leggero, offrendo non solo prestazioni elevate ma anche una maggiore efficienza. Con il pacchetto AMG Dynamic Plus, l’auto accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h, estendibile fino a 270 km/h con un pacchetto specifico.

Dal punto di vista della dinamica di guida, il veicolo include sospensioni adattive AMG Ride Control, sterzo AMG Parameter regolabile in tre stadi e un asse posteriore sterzante di serie. Il sistema di frenata ad alte prestazioni completa il pacchetto tecnico, assicurando che il controllo e la risposta del veicolo siano sempre al top.

Look audace

Esteticamente, la CLE 53 Cabriolet si distingue per il suo look audace caratteristico di AMG, con una griglia specifica, paraurti sportivi, passaruota allargati e quattro scarichi rotondi. Il tetto in tela è retrattile elettricamente e disponibile in nero, rosso o grigio, impiegando solo 20 secondi per aprirsi o chiudersi completamente a una velocità massima di 60 km/h.

Internamente, la cabina non si discosta molto dalle altre versioni, con un cruscotto digitale da 12,3 pollici e un sistema multimediale su touch screen da 11,9 pollici. Innovazioni come il sistema Airscarf e il deflettore elettrico Aircap migliorano il comfort in condizioni di vento sfavorevole, mentre i sedili in pelle e l’illuminazione ambientale dinamica aggiungono un tocco di lusso e praticità.