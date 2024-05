Skoda Elroq, rilasciato il primo teaser ufficiale

Škoda Auto ha rilasciato le prime immagini ufficiali della silhouette della nuovissima Elroq. Il SUV compatto completamente elettrico è il primo modello di produzione Škoda ad adottare il linguaggio di design Modern Solid. Gli esterni minimalisti combinano robustezza, funzionalità e autenticità, trasmettendo al contempo un senso di sicurezza e forza. L’anteprima mondiale della Skoda Elroq nell’autunno del 2024 segna l’inizio della nuova campagna di modelli elettrici di Škoda, che vedrà il lancio di sei modelli elettrici a batteria nei prossimi anni.

Oliver Stefani, responsabile di Škoda Auto Design, spiega: “Alla Škoda, il design è una parte importante dell’identità del marchio e uno dei principali fattori del nostro successo. Il continuo sviluppo di elementi visivi chiave è un compito impegnativo ed entusiasmante. Per questo motivo, io e il mio team siamo entusiasti di presentare l’anteprima del primo modello Škoda che incorpora il nuovo linguaggio di design Modern Solid, come il Tech-Deck Face e un aspetto generale più robusto. Inoltre, è la prima vettura del nostro portafoglio a presentare la scritta Škoda sul cofano dal profilo deciso. Senza dubbio, la nostra nuovissima Elroq dà un nuovo tono e attira l’attenzione“.

Nuovo frontale con scritta Skoda Elroq e Tech-Deck Face

Il frontale dello Škoda Elroq è caratterizzato dal design dei fari sdoppiati. La sezione superiore più sottile si estende senza soluzione di continuità nei parafanghi. La scritta Škoda è ora ben visibile sul cofano, riflettendo l’identità aziendale di Škoda. L’innovativo Tech-Deck Face è una reinterpretazione moderna e riconoscibile della tradizionale griglia Škoda, con un aspetto più piatto e più ampio. Inoltre, il veicolo sfoggia grandi ruote che ne esaltano l’aspetto robusto, mentre i fari all’avanguardia a LED Matrix completano l’aspetto sorprendente dello Skoda Elroq.

Il design innovativo incontra l’ingegneria MEB

L’Elroq sarà il terzo modello Škoda basato sulla piattaforma modulare per auto elettriche MEB del Gruppo Volkswagen, e si aggiunge all’Enyaq e all’Enyaq Coupé. Allo stesso tempo, la controparte elettrica della Karoq darà il via alla nuova campagna di mobilità elettrica della casa automobilistica ceca, con sei modelli elettrici a batteria nei prossimi anni. Il nuovissimo SUV compatto sarà caratterizzato da interni di dimensioni generose e da un’eccezionale praticità, in linea con l’impegno del marchio per il comfort e la funzionalità. L’anteprima mondiale dello Škoda Elroq è prevista per il prossimo autunno.