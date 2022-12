Volkswagen T-Roc Cabrio Edition Grey: grigia ed esclusiva

Volkswagen ha reso il suo unico veicolo decappottabile un modello ancora più esclusivo. Nella gamma del rinnovato SUV cabriolet debutta infatti un’interessantissima serie limitata. La nuova Volkswagen T-Roc Cabrio Edition Grey prenderà d’assalto i concessionari europei non solo con l’obiettivo di offrire un plus di esclusività. E questo modello si distingue anche per il suo rapporto tra dotazione e prezzo. La nuova Volkswagen T-Roc Cabrio Edition Grey è subito riconoscibile per le innovazioni in termini di design esterno e interno e il marchio di Wolfsburg ha confermato che ne verranno prodotte solo 999 unità. Con il suo lancio verrà ampliata un’offerta che attualmente comprende gli allestimenti Style e R-Line.

I dettagli estetici

La carrozzeria sfoggia una speciale finitura in colore Indium Grey opaco. Una tonalità che si abbina a dettagli esterni e interni in nero. A proposito, per la creazione della versione Edition Grey, la finitura R-Line è stata presa come punto di partenza.

Non manca il pacchetto Black Style che include modanature e calotte degli specchietti retrovisori e uno spoiler posteriore verniciati in nero. Anche le maniglie delle porte sono rifinite in nero. Altro dettaglio da evidenziare sono i cerchi in lega da 18 pollici.

Tra le dotazioni di serie ci sono componenti interessanti come il sistema di navigazione Discover Media, il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida IQ.Driver, i fari IQ.Light LED Matrix, il controllo avanzato degli abbaglianti Dynamic Light Assist, il volante multifunzione riscaldato e la telecamera posteriore.

Come optional, poi, l’equipaggiamento precedentemente dettagliato può essere completato con il pacchetto Edition Plus. Include, tra le altre cose, cerchi in lega da 19 pollici, controllo adattivo del telaio, sistema di navigazione Discover Pro e sistema audio BeatsAudio.

Il motore della nuova Volkswagen T-Roc Cabrio Edition Grey

Sotto il cofano non ci saranno sorprese. Come prevedibile Volkswagen ha infatti optato per il motore più potente attualmente disponibile nella gamma T-Roc Cabrio. La serie limitata Edition Grey monta così il benzina a quattro cilindri TSI da 1,5 litri che sviluppa una potenza di 150 CV e 250 Nm di coppia massima. A questo è abbinato un cambio automatico DSG a doppia frizione a sette marce e un sistema di trazione anteriore.

Data di uscita e prezzi della nuova Volkswagen T-Roc Cabrio Edition Grey

Quando arriverà sul mercato? È importante ricordare che saranno disponibili solo 999 unità di questa versione speciale della crossover scoperta tedesca. Nello specifico per l’Edition “base”, il prezzo di partenza sarà fissato a 46.470 euro. Il modello Edition Plus arriva fino a 51.600 euro. Le consegne inizieranno, prevedibilmente, a febbraio 2023. Volkswagen sottolinea che il rapporto tra equipaggiamento e prezzo rappresenta un risparmio fino a 2.400 euro.