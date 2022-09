Jeep Avenger Cabriolet: e se fosse scoperta?

In questo momento dell’anno tutti gli occhi del mondo automotive sono puntati sul North American International Auto Show 2022 di Detroit, dove Jeep, oltre alle molte novità elettrificate da esporre sotto i riflettori ha portato anche una novità importante per il Vecchio Continente, l’Avenger, un piccolo SUV crossover di segmento B alla moda. Questo veicolo subcompatto (più piccolo della Renegade) arriverà in Europa il prossimo anno, nel 2023, sarà prodotto nello stabilimento di Tychy in Polonia e sarà la prima Jeep ad essere proposta anche in un’inedita variante elettrica al 100% con 400 km di autonomia. Ma ci sarà davvero anche una Jeep Avenger Cabriolet?

Solo una rappresentazione grafica

Ancora non sono state svelate tutte le caratteristiche della nuova Jeep Avenger, che debutterà da noi il 17 ottobre in occasione del Salone di Parigi, ma già qualcuno ha provato ad immaginarla in stile dune buggy. L’artista in questione, noto come X-Tomi Design, ha pubblicato infatti la sua rappresentazione grafica della Jeep Avenger Cabriolet. Il disegnatore non è la prima volta che si cimenta in strani e stravaganti tuning immaginari, ta cui, ultimamente, una BMW X1 cabriolet o una Ford Mustang pick-up…

Jeep Avenger Cabriolet: via il tetto e le porte posteriori

In questo modo, a colpi di render, la nuova sport utility compatta del marchio americano ha perso le porte posteriori insieme all’intero tetto e a parte del portellone del bagagliaio. E voilà, ora abbiamo una Jeep Avenger Cabriolet con tetto, possibilmente, retrattile. Difficile che questa variante di carrozzeria decappottabile venga anche solo considerata dalla Casa d’Oltreoceano, figuriamoci se prodotta, ma oggi, così come in passato, non sono mancati interessanti (o no) SUV con il tetto ripiegabile. La più nota forse è stata la Land Rover Evoque Cabriolet o, ancora più contemporanea, non dimentichiamo la T-Roc Cabrio. Sognare non costa nulla…