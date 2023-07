Mercedes CLE: debutta ufficialmente la nuova coupé sportiva [FOTO e VIDEO]

Dopo mesi di rumor e avvistamenti, finalmente l’attesa è terminata: Mercedes ha tolto il velo alla nuova Mercedes CLE, il successore delle Classe C e Classe E Coupé. Superando le sue rivali – la BMW Serie 4 e l’Audi A5, la CLE Coupé sfoggia un passo di 2865 mm, offrendo un’impressionante combinazione di stile, spazio e caratteristiche sofisticate.

Si distingue per il suo design distintivo e l’ampio spazio interno. Rispetto alla Classe C Coupé, la nuova vettura offre 72 mm in più di spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori, un miglioramento significativo per il comfort degli occupanti. Per gli amanti dei viaggi, invece, il bagagliaio è stato espanso fino a offrire 60 litri in più.

Vanta un design aggressivo

Esteticamente, la Mercedes CLE Coupé fa un cenno alla Classe C con la sua griglia frontale stretta, il naso affusolato e il cofano motore aggressivo. Ma c’è un tocco in più: i designer della Stella di Stoccarda hanno aggiunto delle linee audaci sui parafanghi anteriori e posteriori, rendendo la CLE unica e parecchio moderna.

A bordo, la nuova coupé tedesca porta la tecnologia al centro della scena. Il quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e l’innovativo sistema di infotainment MBUX con display touch flottante da 11.9 pollici al centro offrono un’esperienza tecnologica senza precedenti.

Solo motori mild hybrid

La casa automobilistica tedesca non ha trascurato le performance. La Mercedes CLE 2024 si avvale degli stessi motori mild hybrid della Classe E, offrendo una gamma di opzioni sia a benzina che diesel. La gamma inizia con la 220 d da 200 CV, che rappresenta l’unico modello alimentato a diesel.

Se si preferisse la benzina, la CLE 200 da 204 CV potrebbe essere la scelta più adatta. Entrambe le versioni sono disponibili con trazione posteriore standard o opzionale integrale 4Matic.

La line-up continua con la CLE 300, che dispone di un motore a benzina da 2 litri con 258 CV e 400 Nm di coppia massima. Al vertice, la CLE 450 dispone di un sei cilindri da 3 litri con potenza di 381 CV e coppia massima di 500 Nm. La tecnologia mild hybrid offre un ulteriore guadagno di 23 CV quando necessario, con l’opzione di un cambio automatico 9G-Tronic a 9 rapporti.

Arriverà in Europa a novembre

Non vedete l’ora di mettervi al volante dell’ultimo modello della Stella a tre punte? La nuova CLE sarà disponibile per l’acquisto in Europa a partire da novembre. Coloro che amano viaggiare con il vento tra i capelli dovranno attendere il prossimo anno per la versione cabrio.

Al momento, Mercedes non ha rilasciato informazioni sui prezzi, ma data la combinazione di design all’avanguardia, prestazioni interessanti e comodità senza pari, ci aspettiamo che la nuova coupé sarà un investimento che ripagherà in termini di stile e sostanza.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dal brand tedesco, è che sa sempre come creare veicoli che non sono solo mezzi di trasporto, ma veri e propri simboli di stile, potenza e lusso. E la nuova CLE Coupé non fa eccezione.