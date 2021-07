Mercedes-Benz CLE: la futura sportiva coupé e cabrio

Stando a quanto riportato da Auto Express, la Casa della Stella starebbe sviluppando la nuova Mercedes-Benz CLE, inedita vettura sportiva con la carrozzeria coupé e cabriolet destinata a sostituire non solo le attuali Classe C Coupé e Classe C Cabrio, ma anche le più grandi Classe E Coupé e Classe E Cabrio.

Prima la cabriolet e poi la coupé

Erede della storica CLK, la nuova Mercedes-Benz CLE potrebbe debuttare l’anno prossimo come CLE Cabrio. Nel corso del 2023, invece, è prevista l’introduzione della CLE Coupé. Inoltre, condividerà la piattaforma modulare MRA con la nuova Classe C modello W206, mentre la gamma comprenderà solo le configurazioni Mild Hybrid e Plug-In Hybrid con le motorizzazioni termiche a benzina.

Le versioni EQ Boost, EQ Power ed E-Performance

Nello specifico, la nuova Mercedes-Benz CLE dovrebbe essere disponibile nelle versioni CLE200 da 204 CV e CLE300 da 258 CV di potenza con la tecnologia EQ Boost a propulsione ibrida Mild Hybrid, nelle configurazioni CLE300e da 313 CV e CLE400e da 390 CV di potenza complessiva con la tecnologia EQ Power a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, nonché nelle sportive declinazioni CLE63 da circa 500 CV e CLE63S da circa 550 CV di potenza complessiva firmate Mercedes-AMG e dotate della tecnologia E-Performance anch’essa a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.