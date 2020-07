Mercedes-Benz CLE: le indiscrezioni sul modello inedito della Stella

Di Dario Montrone venerdì 24 luglio 2020

L'inedita Mercedes-Benz CLE sarà posizionata tra la Classe C e la Classe E, nonché tra la CLA e la CLS con cui condividerà lo stile della carrozzeria



Nel corso del 2023 debutterà la nuova Mercedes-Benz CLE, inedito modello per la Casa della Stella, la cui gamma non sarà limitata alla sola variante berlina con lo stile da coupé della carrozzeria a quattro porte. A livello di dimensioni, sarà posizionata tra i modelli Classe C e Classe E, nonché tra le omologhe CLA e CLS con cui condividerà le forme del corpo vettura.

Infatti, l'inedita Mercedes-Benz CLE misurerà all'incirca 485 centimetri in lunghezza. La gamma comprenderà anche il modello CLE Shooting Brake con la carrozzeria station wagon, più le sportive CLE Coupé e CLE Cabrio che sostituiranno le attuali Mercedes-Benz Classe C Coupé, Classe C Cabrio, Classe E Coupé e Classe E Cabrio. A livello meccanico, invece, condividerà la piattaforma modulare MRA a trazione posteriore o integrale 4Matic.

Con la nuova unità diesel 'mild hybrid'

Inoltre, la nuova Mercedes-Benz CLE porterà al debutto l'aggiornato motore diesel 2.0d a quattro cilindri, denominato OM654M e caratterizzato dalla corsa del cilindro ampliata fino a 94 millimetri. Tra le caratteristiche tecniche di questo propulsore figureranno anche la tecnologia 'mild hybrid' con il dispositivo ISG, il turbocompressore raffreddato ad acqua e la turbina a geometria variabile.