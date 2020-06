Nuova Mercedes-Benz Classe E: la versione restyling sul mercato italiano

Di Dario Montrone venerdì 12 giugno 2020

Tutte le info per il mercato italiano della rinnovata Mercedes-Benz Classe E, disponibile anche nella variante Station Wagon da cui deriva il modello All-Terrain con lo stile da SUV della carrozzeria

La versione restyling della Mercedes-Benz Classe E debutta sul mercato italiano, con la gamma declinata negli allestimenti Sport, Business Sport, Exclusive, Premium e Premium Plus. Oltre alla variante berlina di grandi dimensioni in vendita da 55.550 euro, questo importante modello della Casa della Stella è proposto anche come Classe E Station Wagon e Classe E All-Terrain ai rispettivi prezzi base di 57.795 euro e 64.208 euro.

A livello di motorizzazioni, la nuova Mercedes-Benz Classe E restyling è disponibile con il propulsore diesel 2.0d a quattro cilindri da 194 CV di potenza della versione E220d anche in abbinamento alla trazione integrale 4Matic, affiancato dal motore di pari alimentazione 3.0d a sei cilindri da 330 CV di potenza della declinazione E400d solo nella configurazione 4Matic. L'alimentazione a benzina è rappresentata dalle versioni E200 con il propulsore 2.0 a quattro cilindri da 197 CV nella configurazione 'mild hybrid' con l'unità elettrica EQ Boost da 14 CV ed E450 con il motore 3.0 a sei cilindri da 367 CV anch'esso nella configurazione 'mild hybrid' con l'unità elettrica EQ Boost da 22 CV, nonché dotata della trazione integrale 4Matic.

I dettagli su Plug-In Hybrid, Mercedes-AMG E53 ed All-Terrain

Non mancano le configurazioni a propulsione ibrida Plug-In Hybrid della rinnovata Mercedes-Benz Classe E, come la versione E300de con il motore diesel 2.0d a quattro cilindri da 197 CV anche in abbinamento alla trazione integrale 4Matic e la declinazione E300e con il propulsore a benzina 2.0 a quattro cilindri da 211 CV solo in abbinamento alla trazione integrale 4Matic, entrambe dotate dell'unità elettrica EQ Power da 122 Cv di potenza supplementare. Al top di gamma, invece, è posizionata la sportiva declinazione E53 griffata Mercedes-AMG, con la motorizzazione a benzina 3.0 a sei cilindri da 435 CV nella configurazione 'mild hybrid' che prevede l'unità elettrica EQ Boost da 22 CV e dotata anche della trazione integrale 4Matic+. Infine, la nuova Mercedes-Benz Classe E All-Terrain è proposta solo nelle versioni E220d ed E400d, entrambe solo con la trazione integrale 4Matic.