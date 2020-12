Mitsubishi Outlander 2021: il teaser ufficiale della nuova generazione

Mitsubishi ha diramato il primo teaser ufficiale dedicato alla futura Outlander, pronta a debuttare sul mercato a partire dal prossimo febbraio 2021. Il rinnovato SUV nipponico sarà lanciato in un primo momento negli Stati Uniti, a Porto Rico ed in Canada per poi sbarcare anche negli altri mercati internazionali.

Sviluppato seguendo la filosofia identificata con il termine giapponese “I-Fu-Do-Do” (che letteralmente significa “autentico e maestoso”), il nuovo SUV di Mitsubishi promette di essere un veicolo poderoso e di forte impatto visivo. La misteriosa immagine diffusa dal costruttore giapponese, anche se piuttosto scura, ci svela alcuni interessanti dettagli stilistici che caratterizzano l’inedito modello.

Per prima cosa è possibile apprezzare la nuova firma luminosa offerta dai sottili e sfuggenti proiettori dotati di tecnologi a LED, lambiti dai generosi profili cromati che delineano la mascherina frontale chiamata ad ospitare il logo del costruttore. Infine non si può non notare il muscoloso cofano motore che regala alla vettura un aspetto piuttosto imponente.

“L’Outlander è un SUV iconico per l’azienda, quindi quando abbiamo sviluppato il modello di nuova generazione, abbiamo preso ispirazione dalla nostra ricca eredità SUV per realizzare uno stile audace e una presenza scenica solida in grado di entusiasmare la nostra clientela entusiasma i nostri clienti – Queste le parole di Seiji Watanabe, responsabile del design della Mitsubishi che ha inoltre aggiunto – Il nuovissimo Outlander è il primo modello che incarna la nuova generazione del design Mitsubishi e il capostipite della nostra nuova strategia di design.”

Il debutto della nuova Outlander fissato per il prossimo febbraio sarà trasmesso in diretta streaming nel corso di un evento speciale. Ulteriori informazioni relative al nuovo modello verranno diffuse nelle prossime settimane.