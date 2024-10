Mitsubishi: nuove ibride ed elettriche in arrivo nel 2025 per l’Europa

Mitsubishi si prepara ad ampliare la sua offerta in Europa, con due nuovi modelli attesi per il 2025, nati dalla collaborazione con Renault e Nissan nell’ambito dell’alleanza globale. Il primo dei due modelli sarà probabilmente una versione Mitsubishi della Renault Symbioz, seguendo la stessa strategia già applicata con l’ASX, derivata dalla Captur, e con la Colt, basata sulla Clio. Entrambe le vetture hanno mantenuto gran parte delle caratteristiche dei modelli originali, differenziandosi per dettagli specifici in linea con l’identità di Mitsubishi.

Il secondo nuovo modello sarà un’elettrica pura, derivata dall’apprezzata Renault Scenic e destinata a soddisfare la crescente domanda europea di veicoli a zero emissioni. Con questi nuovi ingressi e il già confermato arrivo della nuova Mitsubishi Outlander, il marchio giapponese punterà a una gamma di cinque modelli, consolidando così la sua presenza nel mercato europeo.

La nuova ibrida: flessibilità e performance

Prodotti sulle linee di assemblaggio Renault, i nuovi modelli Mitsubishi manterranno le stesse motorizzazioni delle versioni francesi. Per la versione Mitsubishi della Symbioz si prevede l’adozione di un sistema full hybrid con motore 1.6 a benzina, capace di erogare una potenza complessiva di 143 CV. Questo modello potrebbe anche includere varianti mild hybrid o Gpl, ampliando l’offerta rispetto alla Renault Captur, da cui l’ASX trae già differenze minime, come la disponibilità del motore 1.3 mild hybrid da 140 CV.

L’elettrica: efficienza e autonomia

Il modello Mitsubishi derivato dalla Renault Scenic sarà proposto unicamente in versione elettrica, con due configurazioni di potenza: una versione da 170 CV e una più potente da 218 CV, capaci di offrire un’autonomia dichiarata rispettivamente di 430 e 625 km. Entrambi i modelli beneficeranno dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e dell’infotainment Google Automotive, garantendo un’esperienza di guida moderna e tecnologica.

Con queste novità, Mitsubishi punta a rafforzare la sua posizione in Europa, rispondendo alla crescente richiesta di soluzioni di mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale. Il 2025 si prospetta come un anno chiave per l’espansione del marchio, con una gamma che unisce tradizione giapponese e innovazione francese.