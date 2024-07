Renault Scenic E-Tech regina degli EcoCar Award

La Renault Scenic E-Tech 100% elettrica ha conquistato la vetta degli EcoCar Electrified Top 50 Awards, battendo tutte le altre auto elettriche, ibride e ibride plug-in attualmente disponibili e aggiudicandosi il titolo di “2024 EcoCar Electrified Car of the Year“. Oltre ad aver conquistato la prima posizione nella classifica delle 50 auto elettrificate per aggiudicarsi il riconoscimento più prestigioso dei premi, il caratteristico crossover puramente elettrico ha vinto anche la categoria “Miglior SUV medio“.

La vittoria della nuova Renault

Ian Robertson, direttore ed editore di Diesel&EcoCar, che organizza i premi annuali, ha spiegato perché la rivista ha ritenuto la Scenic E-Tech 100% elettrica la migliore auto nuova elettrificata sul mercato: “Renault ha reinventato la sua Scenic per il 2024 e che trasformazione. Invece di una monovolume, la Scenic è ora un’elegante familiare a cinque posti che si è delicatamente trasformata in un SUV dal look molto contemporaneo. Non solo, ma è cambiata anche sotto la pelle, con il passaggio a un propulsore elettrico puro E-Tech che offre un’autonomia impressionante fino a 379 miglia. Le caratteristiche moderne non finiscono quando si sale all’interno, perché la Scenic vanta uno dei migliori interni che abbiamo mai visto in un modello Renault. L’utilizzo di materiali sostenibili in tessuto in tutto l’abitacolo contribuisce a rendere l’ambiente ancora più accogliente e lo spazio è davvero molto ampio. Abbiamo anche trovato il sistema operativo basato su Android reattivo e facile da usare, con molte applicazioni familiari in stile smartphone che lo rendono un piacere da usare“.

Guillaume Sicard, Direttore Generale di Renault UK, ha dichiarato: “Quest’ultimo premio per la Scenic E-Tech 100% elettrica è una superba illustrazione dell’eccellente usabilità e dell’impareggiabile pacchetto che offre alle famiglie moderne, superando non solo tutti gli altri veicoli elettrici puri attualmente in vendita, ma anche quelli dotati di un powertrain ibrido o ibrido plug-in. Come i giudici hanno riconosciuto, è la migliore nuova auto elettrificata oggi disponibile“.

I segreti del successo

Progettata per combinare tutto ciò di cui una famiglia ha bisogno per viaggiare in libertà e sicurezza con un’attenzione particolare alla sostenibilità, la Renault Scenic E-Tech 100% elettrica è dotata di un motore compatto (da 125kW/170 CV o 160kW/220 CV) e di un pacco batterie da 60kW o 87kWh per un’autonomia fino a 610 km. La versione da 87kWh è disponibile in tre livelli di allestimento: techno, esprit Alpine e iconic, mentre il modello Comfort Range da 60kWh è disponibile esclusivamente nell’allestimento techno.