Renault Symbioz: svelato il C-Suv full-hybrid con la famiglia nel DNA

Renault ha annunciato l’arrivo di Symbioz, il suo nuovo modello SUV di segmento C, che sarà disponibile per gli ordini a partire da giugno, con le prime consegne previste a settembre. La Symbioz rappresenta un passo avanti nella gamma Renault, combinando dimensioni compatte con spazi interni sorprendentemente ampi.

Renault Symbioz, una Captur più lunga

La Symbioz estende la base della popolare Renault Captur, allungandola di circa venti centimetri. Questo incremento delle dimensioni ha permesso di includere un bagagliaio dalla capienza impressionante di 624 litri, rendendo il veicolo particolarmente adatto sia per i viaggi lunghi che per l’uso quotidiano.

Questo modello è disponibile esclusivamente con un sistema full hybrid, equipaggiato con un motore 1.6 E-Tech da 145 CV, lo stesso utilizzato nella Captur, e offre solo trazione anteriore. Nonostante le sue dimensioni, Symbioz non punta a soddisfare chi cerca un SUV per avventure fuoristrada, ma piuttosto chi desidera un’auto affidabile e spaziosa per la vita di tutti i giorni.

L’abitacolo della Symbioz è comparabile per dimensioni a quello della Captur, offrendo un ambiente spazioso per i passeggeri. La configurazione standard del bagagliaio è di 492 litri, che possono aumentare fino a 624 litri spostando in avanti i sedili posteriori. Inoltre, il piano del bagagliaio regolabile e l’apertura facilitata tramite un movimento del piede rendono il carico e scarico estremamente pratici.

Renault ha anche introdotto nuove tecnologie, come il tetto di cristallo Solar Bay (optional), che consente di modificare la trasparenza del vetro con un semplice tocco di un pulsante. L’interfaccia infotainment è la stessa della recentemente aggiornata Captur, con un display da 10,4 pollici e il sistema Google Automotive. La vettura offre anche una capiente serie di vani portaoggetti e multiple porte USB-C.

Tre gli allestimenti

Disponibile in diverse versioni, tra cui Techno, Esprit Alpine e Iconic, la Symbioz si posiziona strategicamente nella gamma di SUV di Renault, offrendo una soluzione per ogni esigenza e preferenza. Sebbene i dettagli sui prezzi non siano ancora stati rivelati, si prevede che siano leggermente superiori a quelli della Captur in versione full hybrid. Con la sua combinazione di spazio, efficienza e tecnologia avanzata, la Symbioz è pronta a diventare una nuova favorita tra gli automobilisti.