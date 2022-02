Mitsubishi Lancer Evo perde una ruota ma continua la sua corsa [Video]

Anche su tre ruote una Mitsubishi Lancer Evo continua la sua marcia nel rally. Questo ci propone il video odierno. L’auto da gara giapponese, che ha avuto una storia agonistica felice, prese forma dal 1992 al 2016, in vari step evolutivi. Un esemplare della serie è stato immortalato nei fotogrammi, che fissano nella memoria un fatto curioso successo nel corso di una prova speciale.

Qui, l’uscita da una veloce curva a destra, affrontata con eccessivo ottimismo dal pilota, è stata pagata con un vistoso sovrasterzo. Inevitabile l’impatto con il cordolo perimetrale che, per la sua violenza, ha fatto perdere la ruota posteriore. L’uomo al volante, preso dall’adrenalina del momento, non si è arreso all’evidenza di un’auto monca ed è andato avanti con le sue danze, su tre gomme d’appoggio.

Sembra che la sua Mitsubishi Lancer Evo continui a cavarsela bene, tenendo conto della vistosa “ferita”, ma non sappiamo cosa è successo fuori dal campo di ripresa. Penso che in presenza di un lunga distanza da colmare per chiudere il tratto a cronometro, il ritiro sia stato inevitabile. A voi le immagini offerte dal video. Buona visione!