Spaventoso incidente multiplo nella gara di Go Kart [Video]

Un brutto incidente multiplo ha coinvolto tanti Go Kart nel corso di una gara Junior del FIA Karting European Championship 2021. Teatro dei fatti è stato il kartodromo di Gent, in Belgio. Un video, diventato subito virale, restituisce le immagini di quanto successo. Per fortuna nessuno si è fatto male: tutti i protagonisti sono rimasti miracolosamente illesi.

Durante la sfida, i giovanissimi talenti (dagli 11 ai 15 anni di età) impegnati nel confronto hanno dovuto fare i conti con gli effetti di un improvviso scroscio di pioggia, che ha bagnato alcuni tratti del nastro d’asfalto, facendo crollare il grip dei piccoli bolidi a ruote scoperte. In queste condizioni, i talentuosi driver, partiti con le gomme slick, non hanno potuto controllare i loro mezzi all’approssimarsi di una curva in leggera discesa, finendo contro le barriere di protezione in gomma. Ben 12 i go kart piombati fuori pista, senza nessun controllo, a pochi secondi dalla partenza della gara.

I fotogrammi del video fanno temere il peggio, ma per fortuna la cosa si è risolta in modo felice, senza nessun ferito. Addirittura, i protagonisti dell’escursione hanno potuto riprendere le danze, dopo le riparazioni dei loro go-kart. Visto che il karting è una categoria formativa, penso che dopo questo incidente i giovani piloti sapranno comportarsi in modo diverso quando l’asfalto sarà in condizioni di grip non ideali.