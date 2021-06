MIMO 2021: Bugatti Chiron Super Sport, la regina della velocità

Al MIMO 2021, l’atteso motor show open air che si svolge tra le città di Milano e Monza, non poteva mancare la Bugatti Chiron Super Sport, una delle auto più esclusive e costose al mondo ma soprattutto un missile su ruote in grado di raggiungere l’incredibile velocità di 440 km/h.

Aerodinamica sopraffina

Per raggiungere questo incredibile risultato, gli ingegneri che hanno sviluppato la vettura hanno fatto un lavoro di fino per ottenere un’ottima deportanza. Gli interventi principali effettuati hanno riguardato l’aumento di 25 cm della lunghezza della parte posteriore, modifiche alla zona anteriore, l’aggiunta di sfoghi laterali e l’adozione di nuovi cerchi in alluminio.

W16 da 1.600 CV di potenza

La parte più eccitante della vettura si nasconde però sottopelle, dove è montato un enorme W16 8.0 litri sovralimentato, in grado di scaricare sulla trazione integrale la mostruosa potenza di 1.600 CV. Quest’ultima permette al bolide francese di bruciare lo scatto da 0 a 200 km/h in appena 5,8 secondi e da 0 a 300 km/h in soli 12,1 secondi, mentre la velocità massima è di 440 km/h, ottenuta grazie anche all’uso degli speciali pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 di nuova generazione.

Bugatti Bolide 2021

Al Mimo è presente inoltre una incredibile novità targata Bugatti annunciata nei giorni scorsi e battezzata con il nome evocativo di Bolide. Stiamo parlando una hypercar senza compromessi studiata esclusivamente per un uso tra i cordoli di una pista. La Bugatti Bolide vanta infatti dettagli tecnici fuori dal comune, come ad esempio un rapporto peso/potenza di soli 0,67 kg/CV. Al momento non si conoscono molti dettagli di questa straordinaria vettura, esposta a Milano sotto forma di Concept car. L’unica cosa certa che anch’essa sfrutterà lo strepitoso W16 da 8.0 litri che equipaggia anche la Chiron Super Sport.