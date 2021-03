Mercedes Classe C: in arrivo le versioni All-Terrain e AMG

L’anno prossimo, la gamma della nuova Mercedes-Benz Classe C modello W206 dovrebbe essere ampliata all’inedita variante All-Terrain, con lo stile da SUV per la carrozzeria station wagon. Il design, infatti, sarà in linea con la più grande Classe E All-Terrain. La relativa gamma, invece, comprenderà le versioni a benzina C200 da 204 CV e C300 da 258 CV di potenza, più le declinazioni diesel C220d da 204 CV e C300d da 265 CV di potenza, tutte dotate di trazione integrale 4Matic e tecnologia EQ Boost a propulsione ibrida ‘mild hybrid’.

Più sportività con la versione C45

Tuttavia, le maggiori novità riguarderanno la configurazione sportiva della nuova Mercedes-Benz Classe C, allestita dalla divisione Mercedes-AMG. Nel corso del 2022 debutterà la versione C45, con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri da 421 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima della A45S, abbinato al piccolo propulsore elettrico EQ Boost e forse anche dotato della sovralimentazione e-Turbo che dovrebbe garantire l’ulteriore incremento di potenza pari ad almeno 5 CV. La declinazione C53, invece, non dovrebbe essere della partita.

Al top di gamma la Mercedes-AMG C63e

Il ‘non plus ultra’ sarà rappresentato dalla Mercedes-AMG C63e a propulsione ibrida Plug-In da 558 CV di potenza complessiva e 800 Nm di coppia massima, grazie all’abbinamento tra la suddetta motorizzazione a benzina e l’unità elettrica EQ Power Sport da 204 CV. Nonostante l’incremento della massa di circa 250 kg fino a due tonnellate, la vettura raggiungerà la velocità massima di 290 km/h e accelererà da 0 a 100 in 3,5 secondi. Inoltre, tra le caratteristiche figureranno anche la trazione integrale 4Matic+ e l’autonomia massima di circa 60 km nella modalità di guida elettrica. Infine, per il 2024, in occasione del restyling di metà carriera, non è esclusa l’introduzione della Mercedes-Benz Classe C nella configurazione EQ a propulsione elettrica.