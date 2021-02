Alfa Giulia Quadrifoglio vs Mercedes AMG A45S: video di una drag race

Gara d’accelerazione fra un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e una Mercedes AMG A45S. A proporre la drag race è, questa volta, il canale Carwow. Premetto che non ho mai trovato interessanti simili confronti, perché sono altri (a mio avviso) i criteri per valutare le auto, ma anche questi match fanno parte del campionario ed oggi trovano molto spazio sul web.

Non sappiamo le condizioni in cui si è svolto il confronto, però lo spunto può essere utile per fare delle riflessioni e questo, in fondo, è ciò che più ci interessa. Nessuna anticipazione, da parte nostra, sull’esito della sfida: lasciamo la parola al filmato.

Ci limitiamo a ricordare che l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, regina di emozioni, gode della spinta di un motore 2.9 V6 biturbo da 510 cavalli, di derivazione Ferrari, chiamati ad esprimersi su un peso di 1524 chilogrammi, scaricandosi esclusivamente sulle ruote posteriori. La hot hatch tedesca si giova invece di un cuore 2.0 litri a 4 cilindri con 421 cavalli di potenza, che muove un corpo vettura di 1.635 chilogrammi ma con il vantaggio in partenza garantito dalla complessa trazione integrale. Chi avrà la meglio in accelerazione? La risposta al video.