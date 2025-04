Un connubio unico tra mondo automobilistico e alta moda prende vita grazie alla collaborazione tra Mercedes-Benz e Moncler, che lanciano un’esclusiva edizione limitata del celebre fuoristrada G-Class. Nasce così il Project G-Class Past II Future, una serie speciale composta da soli 20 esemplari che unisce tradizione e modernità in un design audace e distintivo.

Una nuova collezione

Questa nuova collezione rappresenta un’evoluzione del concept introdotto nel 2023 con il Project Mondo G, quando le due aziende avevano già sorpreso il pubblico con una show car ispirata ai piumini iconici di Moncler. Ora, il salto dalla pura opera d’arte concettuale a un prodotto reale ed esclusivo è finalmente compiuto, consolidando la sinergia tra i due brand.

La G-Class Past II Future è disponibile nelle versioni G 450d e G 550 e si distingue per una livrea bicolore verde-grigio, arricchita da dettagli neri e cerchi in lega speciali. Il logo della collaborazione, ben visibile sul copriruota posteriore, sigilla l’identità unica di questa vettura. Gli interni non sono da meno: i rivestimenti a scacchi e il motto “Past II Future” inciso sulla maniglia di sostegno rappresentano un omaggio allo stile anni ’90, reinterpretato in chiave contemporanea. Inoltre, la console centrale presenta una numerazione esclusiva che certifica l’appartenenza alla serie limitata.

Un progetto creativo

Il progetto è stato reso possibile grazie all’apporto creativo del celebre designer NIGO, che ha saputo infondere un’impronta distintiva al design del veicolo. “Questa collaborazione rappresenta un’entusiasmante incursione nel panorama urbano,” ha dichiarato Bettina Fetzer, vicepresidente comunicazione e marketing di Mercedes-Benz. Fetzer ha sottolineato come il progetto reinterpreti in modo innovativo gli elementi classici che hanno reso la G-Class un’icona senza tempo.

Oltre all’automobile, l’iniziativa si estende al mondo della moda con una collezione di abbigliamento firmata Moncler. Bomber e t-shirt coordinate permettono agli appassionati di immergersi completamente nell’esperienza Project G-Class Past II Future, offrendo un connubio perfetto tra stile e innovazione.

Edizione limitata

Con un prezzo che rispecchia l’esclusività dell’operazione, questa edizione limitata dimostra la capacità di Mercedes-Benz di reinventarsi, rimanendo fedele alla propria identità. La G-Class Past II Future non è solo un veicolo, ma un autentico oggetto del desiderio, capace di trascendere la sua funzione primaria per diventare un simbolo di creatività e design innovativo.