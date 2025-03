Quattrocento membri in soli sei mesi, otto eventi esclusivi programmati per il 2025, una nuova capsule collection in arrivo e membership box personalizzate: sono questi i numeri che raccontano il successo travolgente del G Owners Tribe, il primo club ufficiale italiano dedicato agli appassionati della Mercedes Classe G. In breve tempo, il club ha creato una community affiatata di proprietari dell’iconico fuoristrada.

Un nuovo concetto di club

Il G Owners Tribe sta ridefinendo il concetto di club automobilistico grazie a un calendario di eventi esclusivi che si estendono in tutta Europa. Dalle colline delle Langhe alla Puglia, dal lago di Garda fino al deserto spagnolo di Almeria, celebre per gli spaghetti western di Sergio Leone, i membri potranno vivere esperienze uniche progettate per esaltare le capacità del veicolo e le eccellenze dei territori visitati.

Un appuntamento particolarmente atteso sarà nel cuore di Mercedes-Benz ad Affalterbach, dove i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare da vicino le famose supercar “One man, one engine” e scoprire i segreti della casa automobilistica tedesca.

Il programma completo

Il programma del 2025 prevede anche destinazioni italiane straordinarie: le coste mozzafiato della Sardegna, frequentate dal jet-set internazionale; i paesaggi montani del Gran Sasso, perfetti per gli amanti dell’avventura on the road; e un’esperienza indimenticabile tra le rocce laviche dell’Etna in Sicilia, che combina guida off-road e scoperta enogastronomica.

A completare l’offerta, il club lancerà una collezione esclusiva di abbigliamento e accessori brandizzati, oltre a speciali membership box con prodotti personalizzati. Questi elementi rafforzeranno ulteriormente il senso di appartenenza alla community.

Il G Owners Tribe si sta affermando rapidamente non solo come un semplice club automobilistico, ma come una vera piattaforma di esperienze condivise per appassionati che vedono nella Mercedes Classe G non solo un veicolo, ma uno stile di vita.