Mercedes-Benz 280 SL “Pagoda” del 1968 all’asta negli USA

Una splendida Mercedes-Benz 280 SL “Pagoda” del 1968 sarà battuta all’asta dagli specialisti di RM Sotheby’s, nella sessione di vendita del 9-10 ottobre, che andrà in scena ad Hershey, Pennsylvania (USA). Questa resta una delle auto glamour ancora accessibili a un numero relativamente alto di persone, ma non è certo popolare. Basti dire che le stime della vigilia danzano in ventaglio di cifre tra 70 mila e 90 mila dollari, pari rispettivamente a 63 mila e 81 mila euro (col cambio odierno). Sono valori lontani dai parametri di accessibilità dei comuni mortali, costretti a vivere di stipendi, salari o redditi di piccolo commercio o artigianato. Per loro, un oggetto del genere resta un sogno inaccessibile.

La Mercedes-Benz 280 SL “Pagoda” offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti è vestita con una tinta Signal Red (568), che si ritrova sul tettuccio rigido abbinato. Si tratta del corretto colore di fabbrica e conferisce un’immagine energica all’elegante modello della “stella“, proiettato nella dimensione della Dolce Vita, in chiave contemporanea. Al momento della catalogazione la sua percorrenza era inferiore alle 76 mila miglia: considerata l’età, si può dire che sia stata usata poco. Da un paio di decenni appartiene alla stessa famiglia, che se n’è presa cura in modo adeguato.

Adatta alle emozioni en plein air, magari sui lungomare più chic del pianeta, questa vettura regala ottime dosi di comfort, grazie anche al servosterzo, al cambio automatico e all’aria condizionata. Amata nel suo periodo storico per lo stile elegante e per il suo innegabile fascino, la Mercedes-Benz 230 SL “Pagoda” continua ad occupare uno spazio importante nel cuore degli appassionati. La scoperta tedesca a due posti secchi ha un profumo cinematografico, che concorre al suo appeal collezionistico. Il motore a 6 cilindri in linea da 2.8 litri di cilindrata regala un funzionamento rotondo e gradevole per l’apparato uditivo. Questo si giova delle note fluide e pastose con cui esprime la sua voce. Il tutto rende ancora più seducente l’esperienza dinamica.

Fonte | RM Sotheby’s

Foto | Profilo Facebook RM Sotheby’s