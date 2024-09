Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition: in vendita quella di Michael Jordan

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition all’asta. Ora torniamo sullo stesso modello, perché risulta in vendita anche l’esemplare appartenuto a Michael Jordan. Non un dettaglio, ma un fatto di grande rilievo: stiamo parlando di un autentico mito mondiale dello sport. Ciò potrebbe fare la differenza sul prezzo di aggiudicazione, come narra la storia di questo tipo di vendite, legate alle celebrità.

Ad occuparsi dell’alienazione è il team di TBTFW, salone di auto di lusso con sede a Beverly Hills. Non ci vuole molto a capire che l’idea dell’acquisto potrà essere accarezzata da una ristretta cerchia di persone, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi. Il prezzo richiesto è di circa 650 mila dollari. Ai comuni mortali non resta che sognare, pure in questo caso.

La Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition destinata a passare di mano è del 2007. Per un certo arco temporale ha impreziosito il garage di Michael Jordan, dove le auto speciali non sono mai mancate: Hennessey Venom F5, Bugatti Veyron, Ferrari 512 TR e molte altre. Verniciata in Crystal Antimon Grey Metallic, con finiture in fibra di carbonio lucida a contrasto, non fatica a guadagnare gli sguardi. Si nota la presenza di un set di ruote ANRKY spazzolate, che aggiunge ulteriore vigore dinamico alla trama grafica.

L’abitacolo sfoggia ampie distese di pelle nera e Alcantara con vivaci cuciture rosse a contrasto, che ricordano le colorazioni dei Chicago Bulls. Sotto il lungo e affilato cofano anteriore di questa vettura commemorativa in serie speciale, che celebra il successo di Stirling Moss alla Mille Miglia del 1955, pulsa un motore V8 sovralimentato da 5.5 litri, con 650 CV al servizio del piacere. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in 3.6 secondi, quello da 0 a 200 km/h in 10.2 secondi. Si avvicina aia 340 km/h la velocità massima. Questa “Freccia d’Argento”, prodotta in soli 150 esemplari, ha temperamento da vendere. Proprio come Michael Jordan.

Fonte | duPont REGISTRY

Foto TBTFW