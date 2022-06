La Bugatti Veyron Grand Sport di Cristiano Ronaldo? Distrutta nell’incidente

La notizia della Bugatti Veyron Grand Sport di Cristiano Ronaldo finita fuori strada ha fatto il giro del web, e sicuramente il calciatore portoghese non ha preso bene la vicenda. Scopriamo cosa è accaduto a Maiorca al bolide francese.

Bugatti Veyron Grand Sport: nell’incidente non c’era Cristiano Ronaldo

Intanto, come si è capito dall’inizio dell’articolo, Cristiano Ronaldo non era a bordo della Bugatti Veyron Grand Sport in questione, né come guidatore, né come passeggero. Ma allora, chi la guidava? Si tratta di un dipendente del giocatore attualmente in forza al Manchester United. Non si capisce quali siano state le cause dello schianto, ma la foto parla chiaro: la hypercar francese è andata a finire contro un muro o una cancellata. D’altra parte, i suoi 1.000 CV di potenza non sono certamente alla portata di tutti. L’aspetto rassicurante di tutta la faccenda è che non ci sono stati feriti.

Bugatti Veyron Grand Sport: circa 2 milioni di euro andati in fumo

La Bugatti di Cristiano Ronaldo è stata la prima vettura ad abbattere la barriera dei 400 km/h, ed ha un valore stimato di circa 2 milioni di euro. Adesso, sicuramente, la sua quotazione sarà crollata, con buona pace di uno dei calciatori più pagati di sempre. Le prestazioni del bolide francese sono favorite dalla presenza di un motore W16 con ben 4 turbocompressori. L’auto è dotata di una seconda chiave, che il proprietario è chiamato a girare per accedere alla super velocità quando è su una pista con un rettilineo abbastanza lungo da consentire il brivido dei 400 km/h.

Cristiano Ronaldo ha altre Bugatti nel suo garage

Comunque, Cristiano Ronaldo, alle prese con il mercato estivo e su come gestire il finale di una carriera straordinaria, oltre alla Bugatti in questione, ha altre vetture del Brand nel suo garage. Recentemente ha acquistato una Chiron da 1.500 CV, la Voiture Noire da 11 milioni di euro, e, la Centodieci, rievocativa della Bugatti EB110 degli anni ’90, dal valore di 8 milioni di euro. Insomma, ha di che consolarsi, ma forse è bene che le chiavi le lasci in mani più sicure.