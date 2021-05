Mercedes-AMG One: le ultime indiscrezioni sulla hypercar della Stella

Prosegue lo sviluppo della Mercedes-AMG One, versione di serie della concept car Project One esposta al Salone di Francoforte del 2017. La nuova hypercar della Stella è impegnata negli ultimi test di collaudo, sia sul circuito tedesco del Nurburgring che sulle strade spagnole della Andalusia. Come la monoposto di Formula 1, sarà dotata della tecnologia E-Performance a propulsione ibrida Plug-In, con il motore 1.6 V6 Turbo a benzina abbinato a ben quattro motori elettrici EQ.

Da 0 a 200 km/h in soli 6,0 secondi

Grazie alla potenza complessiva di circa 1.200 CV, la nuova Mercedes-AMG One raggiungerà la velocità massima di oltre 350 km/h, accelerando da 0 a 100 in 2,5 secondi e coprendo lo spunto 0-200 in 6,0 secondi. Inoltre, la meccanica comprenderà anche il cambio automatico a doppia frizione 7G-DCT a sette rapporti e la trazione integrale 4Matic+, mentre l’autonomia massima nella modalità di guida elettrica ammonterà a circa 25 km. Attesa al prossimo Salone di Monaco di Baviera 2021, in programma nel mese di settembre, sarà prodotta in soli 275 esemplari, in vendita al prezzo unitario di circa 2,3 milioni di euro.

In arrivo anche le Mercedes-AMG GT73e, SL e GLB45

Oltre alla suddetta hypercar, la divisione sportiva Mercedes-AMG introdurrà ulteriori novità, come la versione GT73e a propulsione ibrida Plug-In da oltre 800 CV di potenza complessiva e 1.000 Nm di coppia massima per la Mercedes-AMG GT4, senza dimenticare la roadster Mercedes-AMG SL. Inoltre, sarebbero allo studio le declinazioni GLB45 da 387 CV e GLB45S da 421 CV di potenza della Mercedes-AMG GLB, più la Mercedes-AMG EQG a propulsione elettrica da 525 CV di potenza come la nuova Mercedes-Benz EQS580.