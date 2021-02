Mercedes-AMG One: in pista con il motore pronto per la produzione

La Mercedes-AMG ONE, l’hypercar della Casa della Stella che porta su strada la tecnologia della Formula 1, completa i suoi ultimi test con il motore definitivo installato. Le prime consegne, pandemia permettendo, saranno posticipate al secondo trimestre del 2021 e ne verranno prodotte solo 275 unità. Se inizialmente era stata anticipata una potenza di 1.000 cavalli, il marchio tedesco ha ora rettificato che la AMG One raggiungerà i 1.200 CV. Ogni unità costerà circa 2,5 milioni di euro.

Derivata dalla monoposto che ha portato Lewis Hamilton al suo terzo titolo mondiale di Formula 1 nel 2015, il suo sviluppo ha portato non pochi grattacapi agli ingegneri tedeschi, soprattutto dal punto di vista meccanico.

Ad esempio non è stato facile far rientrare la super sportiva nelle normative sulle emissioni. A quanto pare, però, ciò che ha causato più problemi è stato regolare il regime del minimo del motore a 1.200 giri al minuto, poiché nell’originale è di circa 5.000. Fortunatamente ora questi problemi sono un ricordo del passato e Mercedes-Benz ha già potuto testare il powertrain finale in pista, con lo stesso Hamilton al volante del muletto.

Oltre ai test in pista, Mercedes-Benz utilizza anche un sofisticato simulatore per sviluppare l’auto. È in grado di ricreare sia città che circuiti ed è costituito da uno schermo largo nove metri con risoluzione 4k.

Le prime consegne della Mercedes-AMG One ai clienti avverranno, salvo ulteriori ritardi, nel 2021. Avrà una chiara rivale, l’Aston Martin Valkyrie che, però, si affida a un motore V12 da 6,5 ​​litri di origine Cosworth per la sua parte termica, con un totale di 1.176 cavalli.