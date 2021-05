Mercedes-AMG GT 73e: i suoi 800 CV si scatenano al Nurburgring [Video]

La Casa della Stella a tre punte continua ad essere impegnata con i test su strada e soprattutto in pista della nuova Mercedes AMG GT 73e, ovvero la futura quattro porte più potente mai realizzato dal costruttore teutonico.

Test al Nurburgring

Il team Mercedes-AMG ha infatti deciso di testare l’handling di questa hypercar stradale tra i cordoli del celebre Nurburgring con l’obiettivo di affinare le doti dinamiche della vettura. i piloti-collaudatori sono stati infatti immortalati a bordo di un muletto parzialmente camuffato della GT 73e, mentre cercano di domare curve e rettilinei dell’iconico “Inferno verde”.

In vista un nuovo record al Nurburgring?

Secondo indiscrezioni, gli uomini della factory di Affalterbach sarebbero impegnati non solo nel mettere a punto l’assetto della vettura per l’uso stradale, ma anche quello specifico per provare a stabilire un nuovo record sul giro al Nurburgring per la rispettiva categoria, usanza diventata ormai un “must” tra le auto ad altissime prestazioni.

Quasi pronta al debutto

In ogni caso, la presentazione ufficiale della nuova Mercedes-AMG GT 73e sembra ormai imminente, sono infatti ormai molti mesi che prototipi della vettura sono stati immortalati dai fotografi durante gli ultimi mesi. Con ogni probabilità, la GT 73e si differenzierà esteticamente dalle sue sorelle per la nuova calandra Panamericana, mentre le appendici aerodinamiche dovrebbero ricalcare in linea di massima quelle già viste sulla Mercedes-AMG GT4 63 s. Ricordiamo infine che l’ultima volta che il costruttore di Stoccarda ha utilizzato il numero “73” sulla vettura è stato 22 anni sulla potentissima convertibile Mercedes SL.

800 CV e 1.000 Nm

Anche se i dati tecnici non sono stati ancora confermati ufficialmente, i soliti rumors affermano che sotto il cofano della GT 73e batterà un poderoso V8 biturbo elettrificato, in grado di sviluppare sulla trazione integrale 4Matic la bellezza di 800 CV e 1.000 Nm di coppia massima. Parliamo di un bel salto rispetto ai 639 CV e 900 Nm offerti dalla GT4 63 S. Quest’ultima al momento occupa il vertice della gamma della quattro porte tedesca che dichiara una velocità massima di 320 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h bruciato in meno di 3 secondi.