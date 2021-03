Mercedes-AMG GT4: in arrivo la nuova versione GT73e

La nuova Mercedes-AMG GT73e, inedita versione a propulsione ibrida Plug-In della berlina coupé GT4, è stata svelata – anche se ancora camuffata – assieme alla monoposto W12 di Formula 1, come testimoniano le foto spia ufficiali della vettura, affiancata anche dalla hypercar Mercedes-AMG Project One.

Oltre 800 CV di potenza complessiva

Esteticamente, la nuova Mercedes-AMG GT73e sarà riconoscibile per il frontale specifico, nonché per alcuni elementi dedicati della carrozzeria. Tuttavia, la nuova supercar della Stella sorprenderà soprattutto per la potenza complessiva di oltre 800 CV, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 612 CV e il propulsore elettrico EQ Performance da 204 CV.

In arrivo a metà estate

Inoltre, la meccanica della nuova Mercedes-AMG GT73e comprenderà anche la trazione integrale 4Matic+, il cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti e lo starter-generator da 400 Volt. Stando alle indiscrezioni, questa sportiva declinazione della GT4 sarà svelata nel corso del mese di maggio, mentre il debutto sul mercato internazionale è previsto per il mese di agosto.