Mercedes-AMG GT4: forme da SUV coupé per la sostituta?

Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Motor.es, nel corso del 2023 debutterà la sostituta della Mercedes-AMG GT4 che avrà forme da Super SUV coupé, anche se lo stile della carrozzeria potrebbe essere in linea con il modello Range Rover Velar di Land Rover. La vettura andrà a competere direttamente con l’inedita BMW X8, ma anche con la Lamborghini Urus.

A livello di dimensioni, la nuova Mercedes-AMG GT4 in chiave Super SUV sarà posizionata tra la GLE Coupé e la grande GLS. Quindi, gli ingombri saranno pressoché simili all’attuale berlina coupé ad alte prestazioni che misura esattamente 505 centimetri in lunghezza. L’abitacolo, invece, avrà la sportiva configurazione a quattro posti.

Per evitare incrementi della massa, la Super SUV coupé della Stella che sostituirà la Mercedes-AMG GT4 non adotterà la propulsione ibrida Plug-In, ma avrà la tecnologia ‘mild hybrid’ griffata EQ Performance. Attualmente, già la Mercedes-AMG GT4 è proposta nelle versioni GT43 e GT53 ‘mild hybrid’ con il motore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea da 389 CV e 457 CV abbinato all’unità elettrica EQ Boost, mentre il top di gamma è rappresentato dalle declinazioni GT63 e GT63S con il propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 585 CV e 639 CV di potenza.