Mercedes-AMG Project One: quasi pronta l'hypercar da 1.000 CV

Di Junio Gulinelli lunedì 24 agosto 2020

Rilasciato il video dell'hypercar tedesca con il motore della F1 sul circuito di Immendingen





La Mercedes-AMG Project One si avvicina alla fase finale del suo sviluppo. Il marchio di Affalterbach ha testato il powertrain da 1.000 CV della sua nuova hypercar sul tracciato di Immendingen.

Era tempo che non si sentiva parlare della super sportiva tedesca ibrida e sono passati ormai tre anni da quando, al Salone di Francoforte del 2017, il marchio della Stella la presentò come sportiva dall’anima Formula 1. E i ritardi sullo sviluppo di questa nuova opera di ingegneria meccanica sarebbero dovuti proprio al complicato sviluppo del powertrain derivato dalla F1.

Di fatto il V6 da 1,6 litri e mille cavalli derivato dalla monoposto del Campionato del Mondo non fu mai pensato per essere montato su un’auto stradale. Secondo Mercedes-AMG i problemi sarebbero però ormai stati risolti con esito e, come si può apprezzare dall’ultimo video rilasciato dalla Casa tedesca, già sarebbero pronte varie unità di pre-produzione della AMG ONE.

Di fatto si tratta della prima volta in cui si vede l’hypercar targata AMG in azione su un circuito mentre scarica tutta la sua potenza sull’asfalto. Anche se il video è solo un piccolo anticipo di ciò che ci aspetta, ci si può intanto fare un’idea del sound del powertrain definitivo che monterà la versione di serie (limitata ovviamente).

La carrozzeria è ancora avvolta in un rigoroso camufflaggio, anche se non nasconde un’aerodinamica estremamente raffinata ed elaborata, i cui dettagli saranno svelati dettagliatamente al momento dell’unveiling.

A suo tempo Mercedes aveva annunciato anche le prestazioni della AMG ONE, in grado di scattare da 0 a 200 km/h in appena 6 secondi e di raggiugnere 350 km/h di velocità massima. E l’obiettivo, naturalmente, sarà infrangere tutti i record sull’Inferno Verde del Nurburgring.