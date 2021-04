Mercedes-AMG: i modelli E-Performance a propulsione ibrida plug-in

La divisione sportiva Mercedes-AMG adotterà la propulsione ibrida plug-in, i cui modelli saranno identificati dalla nuova denominazione E-Performance che già campeggia sulla monoposto W12 di Formula 1. Tra le specifiche caratteristiche di questa tecnologia figurano il motore elettrico EQ Power+ da 204 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima e la batteria HPB da 6,1 kWh, più la trazione integrale AMG Performance 4Matic+ ed il cambio automatico AMG Speedshift MCT 9G a nove rapporti.

Oltre 800 CV con la sigla 73e

La massima espressione della tecnologia E-Performance della Casa di Affalterbach sarà rappresentata dall’inedita Mercedes-AMG GT73e da oltre 800 CV di potenza complessiva e più di 1.000 Nm di coppia massima, grazie all’abbinamento tra il suddetto propulsore elettrico e l’unità 4.0 V8 biturbo a benzina. In questa configurazione, la coupé a quattro porte della Stella raggiungerà la velocità massima superiore ai 320 km/h e accelererà da 0 a 100 in meno di tre secondi. Successivamente, dovrebbero debuttare altri modelli E-Performance di Mercedes-AMG, come la grande berlina E73e, l’ammiraglia S73e, la roadster SL73e, la SUV di grandi dimensioni GLS73e e la fuoristrada G73e.

In arrivo anche la Mercedes-AMG C63e

La nuova gamma E-Performance di Mercedes-AMG comprenderà anche l’altrettanto inedita C63e, equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri da 450 CV e il propulsore elettrico EQ Power+ da 204 CV. Complessivamente, la tecnologia E-Performance della nuova Mercedes-AMG C63e erogherà oltre 550 CV di potenza e più di 800 Nm di coppia massima. Stando alle indiscrezioni, sarà molto prestante con la velocità massima di 290 km/h e lo spunto 0-100 in 3,5 secondi, ma anche altamente efficiente con il consumo medio di 3,0 litri per 100 km nella modalità di guida ibrida e l’autonomia massima di circa 60 km nella modalità di guida elettrica.