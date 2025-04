Capovolta e sospesa, in una sfida alle leggi della fisica, la straordinaria McMurtry Spirling si muove con la stessa naturalezza di un’auto su strada. Questo incredibile prototipo di auto elettrica ha recentemente dimostrato la sua capacità di viaggiare su una piattaforma rovesciata, grazie al rivoluzionario sistema Downforce-on-Demand, in grado di generare un carico verticale di 2000 kg anche da ferma.

Produzione limitata

La McMurtry Spirling PURE VP1, un prototipo destinato a una futura produzione limitata di 100 unità, ha realizzato questa impresa presso la sede di Gloucestershire. Durante il test, il pilota e cofondatore Thomas Yates ha percorso una rampa prima di posizionare l’auto su una piattaforma successivamente capovolta. Il sistema Downforce-on-Demand ha creato una depressione tale da mantenere l’auto saldamente attaccata alla superficie, consentendole di muoversi con fluidità.

Questa tecnologia innovativa non si limita a dimostrazioni spettacolari, ma ridefinisce le prestazioni di questa hypercar elettrica. La Spirling accelera da 0 a 60 mph in appena 1,5 secondi, completa un quarto di miglio in 8 secondi e affronta curve con forze superiori a 3g, tre volte la gravità terrestre. Il suo palmares è già ricco di successi, tra cui record al Goodwood Festival of Speed, al Laguna Seca Hillclimb e sulla pista di Top Gear, dove ha superato di oltre tre secondi il tempo di una Formula 1 Renault R24.

Tecnologia sensazionale

Sotto la carrozzeria nera decorata con falchi, omaggio al modello iniziale del 2021, si cela una tecnologia all’avanguardia. La versione di produzione, prevista per il 2026, sarà dotata di una batteria da 100 kWh con celle Molicel P50B 21700, progettata per garantire 20 minuti di guida intensiva, comparabile a quella di una GT3. La scocca, ispirata ai prototipi LMP1 di Le Mans, rispetta rigorosi standard di sicurezza, mentre il sistema aerodinamico attivo migliora le prestazioni e garantisce stabilità anche in situazioni critiche, permettendo all’auto di recuperare aderenza e fermarsi rapidamente in caso di sbandata.

Con queste caratteristiche, la McMurtry Spirling rappresenta una vera rivoluzione nel mondo delle auto elettriche, ridefinendo i limiti del possibile e aprendo nuovi orizzonti per la mobilità ad alte prestazioni. I suoi traguardi non solo la collocano tra le vetture più avanzate tecnologicamente, ma contribuiscono a stabilire nuovi record auto elettriche, ponendo le basi per il futuro delle competizioni e della produzione automobilistica.