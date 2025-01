La Porsche 911 GT3 RS vola sul tracciato di Top Gear | Video

La Porsche 911 GT3 RS di nuova generazione è stata provata da quelli di Top Gear, con The Stig al volante, sulla solita pista all’aeroporto di Dunsfold, nel Regno Unito. Nella veste più fresca, la sportiva tedesca fa molto meglio dello step precedente, ma non riesce ad eguagliare alcune supercar. Questo non è certo un risultato deludente, tutt’altro. Alcuni appassionati del marchio, però, si aspettavano un riscontro cronometrico più vicino a quello di auto meglio dotate in fatto di cavalleria.

Per quei pochi che non lo sapessero, la Porsche 911 GT3 RS è una delle auto più veloci sulla Nordschleife del Nurburgring, dove l’assortita tela dinamica consente di dare un ottimo risalto alle sue eccezionali doti e alla sua capacità di adattamento ai vari tratti, da quelli lenti a quelli più veloci.

Lecito chiedersi se sulla pista di Top Gear, questa supercar abbia le carte in regola per mettere dietro delle coupé più potenti e costose. Gli uomini dell’apprezzato programma televisivo inglese hanno cercato di dare una risposta sul campo, con un giro a tutta birra del tracciato di Dunsfold, sotto la regia di guida di una istituzione: The Stig.

Superfluo dire che il dato cronometrico messo a segno è stato molto basso, ma forse non tanto quanto alcuni si aspettavano. La Porsche 911 GT3 RS ha completato la pratica in 1’14″8, facendo meglio di 1.3 secondi rispetto alla precedente generazione dello stesso modello. Ha pure battuto auto come la Dodge Viper ACR e la McLaren 600LT, ma è rimasta lontana dalla McLaren 675LT (1’13″4), dalla Porsche 911 GT2 RS (1’13″7) e dalla Ferrari 488 Pista (1’12″7), tutte più potenti di lei. La Koenigsegg Jesko Attack (1’10″9) e la Ferrari SF90 Stradale (1’11″3) si collocano, poi, su un altro pianeta, ma qui i dati energetici sono lontani anni luce.

Tenendo conto della cavalleria disponibile, però, la Porsche 911 GT3 RS ha fatto benissimo, confermandosi un riferimento della specie. Inoltre il suo tempo ha preso forma sotto una leggerissima spruzzata di acqua, che però non ha inciso in modo significativo sulla performance messa a segno sulla pista di Top Gear. Ricordiamo che sotto il cofano posteriore della coupé tedesca pulsa un 6 cilindri boxer aspirato da 4.0 litri, in grado di sviluppare 525 CV.

Fonte | Carscoops