Ford Mustang GTD domina il Nürburgring: record per un’auto americana

Una Ford Mustang GTD 2025 ha completato un giro della Nordschleife del Nürburgring in 6’57″685. Si tratta di una prestazione di altissimo livello, mai raggiunta prima da una vettura americana di serie. Solo sei modelli di auto sportiva, destinate al mercato, possono vantare un giro certificato dell’Inferno Verde in meno di sette minuti. Fra quelle in produzione, sono appena cinque a potersi permettere una simile performance sui 20,8 km del mitico impianto tedesco, costellato da 73 curve.

L’impresa della Ford Mustang GTD può essere gustata in video su YouTube, nel documentario “The Road to the Ring” (presente in coda al post), dove emergono diverse fasi del lavoro che ha condotto al record a stelle e strisce. Da alcune ore, il modello dell’Ovale Blu è parte della storia, come prima auto di un marchio americano a completare un giro in meno di sette minuti.

A gestire il mezzo, nella difficile sfida, è stato il pilota Dirk Müller, del team Multimatic Motorsports, che ha interpretato al meglio le insidie della Nordschleife del Nürburgring, portando la belva d’oltreoceano, accreditata di 815 CV, a fermare il cronometro sul tempo di 6’57″685. Questo risultato corona l’obiettivo annunciato dal CEO Jim Farley in occasione del debutto di Mustang GTD nell’agosto 2023.

Il successo dell’impresa messa a segno dalla vettura d’oltreoceano è il frutto della dedizione di un team di ingegneri e designer che hanno lavorato instancabilmente, negli ultimi due anni, per trasformare la Mustang GT3 da corsa nella prima supercar Mustang di sempre. Al raggiungimento del risultato hanno concorso i freni carboceramici, l’aerodinamica attiva, la sovralimentazione, le sospensioni semi-attive e la carrozzeria in fibra di carbonio, che riduce il peso del veicolo. Chapeau!