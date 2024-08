Mustang a tutta birra evita di un soffio il contatto con l’Audi R8 | Video

A volte i proprietari delle muscle car si lasciano andare a comportamenti sopra le righe. L’esuberanza, in modo non proprio raro, accompagna alcuni conducenti delle Ford Mustang. Diversi video pubblicati sui social confermano l’assunto. Una nuova testimonianza giunge dal video odierno, diffuso su Instagram, che mostra un esemplare della specie gestito allegramente sulle strade pubbliche, insieme a un’Audi R8.

Le due auto procedono ad andatura spedita, sicuramente sopra i limiti di velocità fissati nella zona dove si svolge l’azione. All’uscita dal tunnel, poco dopo una breve salita, c’è uno stop. La sportiva dei “quattro anelli”, per il ritmo inferiore della sua marcia e per la superiore attenzione del suo conducente, riesce a fermarsi in tempo.

Vanno in modo diverso le cose per la già citata Ford Mustang, che rischia di finire addosso all’Audi R8, evitata di un soffio, con una manovra al limite, più improntata alla fortuna che alla bravura. Il tizio al volante della muscle car americana riesce ad evitare il contatto e a fermarsi solo pochi metri fuori dalla linea d’arresto, scongiurando il peggio. Una domanda si impone: sono proprio necessarie queste bravate sulle strade aperte al traffico? Ovvia la risposta, negativa. Il problema di fondo è il senso civico, non certo l’auto usata, perché la stessa scena avrebbe potuto prendere forma anche con una modesta utilitaria, suscitando meno interesse mediatico.