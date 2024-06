Audi R8: drag race fra le diverse generazioni della supercar tedesca | Video

L’Audi R8 è il modello più coinvolgente, sul piano emotivo, della gamma dei “quattro anelli“. Stiamo parlando di una vera e propria supercar, prodotta dal 2007 in poi. Due le generazioni in cui è sbocciata. La seconda è stata lanciata nel 2015. Quelli di carwow, in una delle loro rituali drag race, hanno messo a confronto diverse versioni del modello, appartenenti ad entrambi gli step evolutivi.

In tutti gli allestimenti, la sportiva della casa di Ingolstadt fornisce un livello di performance di alto rango. Il confronto di cui ci stiamo occupando è andato in scena sul classico quarto di miglio, distanza rituale delle sfide in accelerazione, oggi tanto in voga sui canali social. La scelta di eseguire questo test è stata presa da quelli di carwow per “vedere come l’Audi R8 si è evoluta nel corso degli anni!”.

La più anziana del gruppo è la V8 Mk1 del 2007. Qui la spinta fa capo a un motore aspirato ad otto cilindri, da 4.2 litri, che può produrre 420 CV di potenza e 430 Nm di coppia. L’energia propulsiva giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, tramite un cambio manuale a 6 marce.

La più recente è, invece, la R8 GT Mk2. In questa veste, la coupé Audi gode della spinta di un motore V10 aspirato da 5.2 litri, in grado di sviluppare ben 620 CV di potenza e 565 Nm di coppia. Il vigore energetico giunge alle sole ruote posteriori, con il supporto di un cambio automatico a 7 marce, che passa di rapporto alla velocità della luce.

Racchiuse fra i due allestimenti prima menzionati, ci sono sono tutte le generazioni dell’Audi R8, in diverse varianti: la GT Spyder Mk1, la LMX Mk1, la R8 RWS Mk2 e la R8 Spyder Performance Mk2. A chi andrà la vittoria? Saprà la versione più potente del gruppo dominare la scena, pur essendo priva della trazione integrale? Avete un solo modo per scoprirlo: cliccare il tasto play sul video. Buona visione!