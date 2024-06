Audi ha recentemente svelato l’ultima evoluzione del suo SUV di punta, la RS Q8, introducendo significative novità che includono anche la straordinaria versione Performance. Quest’ultima, in particolare, rappresenta il vertice della potenza per i modelli con motore endotermico sotto il marchio Audi Sport.

Con il debutto a settembre 2023, il restyling dell’Audi Q8 ha introdotto una serie di aggiornamenti estetici e funzionali che sono stati ereditati anche dalla nuova RS Q8. Il design esterno si distingue per il frontale dominato da un single frame più grande e una griglia a nido d’ape tridimensionale. Le prese d’aria sono state ingrandite, contribuendo a un look più aggressivo, mentre i fari vantano una nuova firma luminosa che conferisce al veicolo un aspetto distintivo e moderno.

La parte posteriore della RS Q8 è altrettanto imponente, con due terminali di scarico ovali e un estrattore che trae ispirazione dal mondo delle corse. La finitura delle calotte dei retrovisori esterni, dello spoiler anteriore e dell’estrattore varia a seconda della versione: nero standard per la RS Q8 e opzioni di grigio opaco, carbonio o look total black per la RS Q8 Performance.

L’equipaggiamento di serie per la RS Q8 Performance include avanzati fari a LED Audi Matrix HD con spot laser. La tecnologia di illuminazione si estende anche ai gruppi ottici posteriori, dotati di tecnologia OLED e cinque firme luminose selezionabili dall’utente attraverso l’interfaccia MMI.

Sul fronte delle prestazioni, la RS Q8 offre ora nuovi cerchi in lega fino a 23 pollici e un sistema frenante migliorato con dischi autoventilanti e forati. Le versioni Performance godono di un ulteriore upgrade con freni carboceramici che alleggeriscono il veicolo di 34 kg rispetto ai dischi in acciaio.

L’interno della RS Q8 rivela un ambiente altrettanto tecnologico e raffinato. L’Audi virtual cockpit plus include un display da 12,3 pollici con risoluzione Full HD e indicatori specifici per una serie di parametri di performance, tra cui potenza e coppia, pressione di sovralimentazione e tempi sul giro. Il design interno è disponibile in nuove configurazioni cromatiche, inclusa un’inedita variante blu.

Si arriva a 640 CV

Sotto il cofano, la RS Q8 è equipaggiata con un motore V8 4.0 TFSI biturbo da 600 CV e 800 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. La versione Performance spinge ancora più in alto la posta, con 640 CV e 850 Nm di coppia, migliorando l’accelerazione a 3,6 secondi da 0 a 100 km/h e raggiungendo una velocità massima di 306 km/h, se richiesto.

Entrambe le versioni sono dotate di cambio tiptronic a 8 rapporti e trazione integrale permanente quattro, con un differenziale centrale migliorato che ottimizza la distribuzione della coppia. Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension RS e la stabilizzazione antirollio attiva sono di serie per offrire il massimo del comfort e della stabilità.

La nuova Audi RS Q8 sarà disponibile nei concessionari italiani a partire dal quarto trimestre del 2024, con prezzi che partono da 157.000 euro per il modello base RS Q8 e 177.500 euro per la versione Performance.