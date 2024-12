Porsche Carrera GT brucia la Nordschleife del Nürburgring in 7’12″69 | Video

La Porsche Carrera GT non è un’auto di ultimissima generazione. Anche se il suo ciclo produttivo prese forma nel 2003, resta però attuale. Anzi, con la forza del suo carisma, occupa un posto centrale nel cuore degli appassionati della casa di Stoccarda. Quest’ultima, sul piano stilistico e sonoro, non ha saputo fare meglio con la sua erede, la 918 Spyder.

La “vecchia” roadster ad alte prestazioni si è preservata bene nel tempo, specie sul piano estetico, motoristico e sensoriale. I suoi tratti sono molto riusciti ed armonici. Le note energetiche del cuore, poi, si librano nell’aria con note sonore da corsa, che accompagnano il crescere dei giri. Si vede che la sua è un’unità propulsiva nata per l’uso in pista. Qui la Porsche Carrera GT si trova perfettamente a suo agio.

L’ennesima conferma giunge dal test eseguito al Nürburgring dai colleghi di Sport Auto, che si sono avvalsi della perizia di guida di Jörg Bergmeister, per siglare un tempo eccezionale sulla Nordschleife: 7’12″69. Parliamo di un riscontro incredibile, tenendo conto dell’anzianità del mezzo.

Oltretutto qui, ad ogni passaggio di marcia, bisogna azionare la frizione coi piedi e non ci sono cambi elettroattuati a rendere fulminea la danza dei rapporti. Una conferma delle sue doti assolutamente fuori dal comune, felicemente assecondate dai moderni pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 scelti per il test, che hanno dato la misura degli eccezionali progressi fatti negli anni su questo fronte.

Protagonista dell’impresa è stata una Porsche Carrera GT di colore giallo. Si tratta di una delle supercar più entusiasmanti di sempre, con un handling di riferimento. Alla sua messa a punto concorse un certo Walter Röhrl, con numerosi giri di prova proprio sulla Nordschleife del Nürburgring, dove ora è tornata per la nuova impresa.

Sotto il cofano posteriore della sportiva tedesca, con telaio e carrozzeria in fibra di carbonio, pulsa un V10 da 5.7 litri di cilindrata, che eroga 612 CV a 8.000 giri al minuto e 590 Nm di coppia a 5.750 giri al minuto. Ne derivano uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 9.9 secondi. Si spinge oltre la soglia dei 330 km/h la velocità massima. Cifre che ancora oggi dicono la loro.