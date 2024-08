Walter Röhrl al volante della McLaren F1 | Video

Walter Röhrl è uno dei piloti più grandi di tutti i tempi. Nel suo palmares spiccano i due campionati del mondo rally vinti nel 1980 e 1982, ma la sua carriera è stata ancora più ricca di successi. Legato, dopo il ritiro dalle corse, al marchio Porsche, come test-driver e uomo immagine, l’asso tedesco è molto apprezzato per la sua capacità di interpretare al meglio le più prestigiose supercar del pianeta, come la McLaren F1 protagonista del video odierno. Un incontro davvero importante, fra due eccellenze automobilistiche.

Quella di Woking è, infatti, una delle sportive più esclusive ed efficaci di sempre. Anche i prezzi sono stellari, nelle aste internazionali. Prodotta dal 1993 al 1997, in soli 106 esemplari, la McLaren F1 è oggi contesa a cifre milionarie, quando qualche esemplare finisce in vendita. Il suo progetto porta la firma del geniale ingegnere sudafricano Gordon Murray, ben assistito da un team di sette tecnici.

Cuore pulsante del modello è un motore V12 da 6 litri di cilindrata, made in BMW, che sviluppa una potenza massima di 627 cavalli, su un peso di soli 1.100 kg. La sua azione è condita da musicalità meccaniche inebrianti, che rendono ancora più preziosa l’esperienza sensoriale. Di straordinaria finezza il suo handling, in grado di soddisfare i palati più raffinati. Cosa ne pensa Walter Röhrl della McLaren F1? Avrete un solo modo per scoprirlo: guardare il video. Buona visione!