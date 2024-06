McLaren: il miglior rivenditore dell’anno è a Toronto

McLaren Toronto ha guadagnato l’ambito titolo di Global Retailer of the Year 2023, assegnato dalla casa di Woking ai suoi migliori concessionari. Il successo è giunto dopo un’accurata selezione dei 12 dealer del marchio con le migliori prestazioni a livello globale. Non è la prima volta che questo punto vendita mette a segno la vittoria: era già capitato un’altra volta, nel 2017. L’annuncio del nuovo sigillo è avvenuto nel corso dell’evento McLaren Premier Club, tenutosi nel Regno Unito e nel sud della Francia.

Quasi tutti i costruttori assegnano dei riconoscimenti alle punte di diamante della loro rete di vendita, ma quando lo fa un produttore di blasonate supercar come quello inglese, il sapore è diverso e la cosa fa più notizia. McLaren Toronto è stata premiata per le sue performance commerciali costantemente alte, nonostante le difficili condizioni di mercato. Questo rivenditore è leader regionale del brand nel post-vendita e figura costantemente tra i cinque concessionari coi numeri di mercato migliori nell’area delle Americhe.

McLaren Osaka, per i risultati messi a segno nel 2023, si è confermato Regional Retailer of the Year per il bacino APACHI, mentre McLaren Zürich è stata nominata Regional Retailer of the Year nell’area EMEA. Per determinare ciascun vincitore, la casa di Woking confronta mensilmente più aree di business utilizzando una scorecard digitale. I 12 rivenditori con le migliori prestazioni si uniscono quindi al Premier Club McLaren e vengono selezionati per i premi regionali e generali.

In occasione dell’evento di consegna dei trofei, i rivenditori di questo gruppo elitario hanno potuto anche scoprire e guidare in anteprima la nuova McLaren Artura Spider. Il Premier Club 2023 comprende, oltre ai concessionari già citati, anche i seguenti: McLaren Manchester, Utrecht, Johannesburg, Singapore, Guangzhou, Osaka, Sydney, Boston, Scottsdale e São Paulo.