Una McLaren 750 S coupé in scala 1:8 che stupisce per la qualità

Amalgam Collection è un punto di riferimento per la qualità delle suoi modelli, che imitano in formato ridotto alcune delle auto più amate nel mondo. In tempi recenti, l’atelier inglese ha sviluppato una replica in scala 1:8 della McLaren 750S coupé. Come al solito, il risultato è straordinario: nelle foto si fatica a distinguere l’opera dall’auto reale. Ancora una volta l’expertise del gruppo di lavoro ha fatto centro. Non avevamo dubbi in tal senso.

Il prezzo è allineato ai contenuti, sfiorando la soglia del 20 mila euro, dilazionabili in 4 rate senza interessi. A giustificare la cifra ci pensano l’eccellenza del prodotto e la sua tiratura limitata. Chi pensava di poter ripiegare su questa riproduzione, non potendosi permettere la vera McLaren 750 S coupé, dovrà guardare verso altri lidi, in assenza di finanze adeguate. Il risultato, però, non sarà nemmeno paragonabile.

Qui, infatti, siamo allo stato dell’arte. Un risultato non casuale, che deriva anche dalla stretta connessione con la casa madre, che ha fornito direttamente i progetti CAD e le specifiche dei materiali, consentendo allo staff di Amalgam Collection di ricreare perfettamente ogni dettaglio, seppure in scala 1:8.

Nei 56 centimetri di lunghezza di ciascun esemplare di questa specie si coglie in pieno lo straordinario lavoro di costruzione, che si è giovato della sapienza di grandissimi artigiani. Le rifiniture sono eseguite con cura certosina. Volendo è possibile commissionare un allestimento specifico, magari identico alla configurazione dell’auto vera custodita in garage.

Nelle foto possiamo ammirare un esemplare vestito in uno splendido Blu Ludus, con interni completamente neri. Oltre 3000 ore sono state richieste dallo sviluppo del modello. Per costruire ciascun esemplare ci vogliono, invece, 300 ore. Ad essere riprodotta, come dicevamo, è stata la McLaren 750S coupé, spinta da un motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, che eroga 750 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, su un peso di 1389 chilogrammi.

L’energia propulsiva viene scaricata sulle ruote posteriori, mediante un cambio doppia frizione a 7 rapporti. Per accelerare da 0 a 100 km/h bastano 2,8 secondi. In 7,2 secondi vengono raggiunti i 200 km/h, sempre con partenza da fermo. La velocità massima si fissa a quota 332 km/h. Ovviamente, con l’esemplare in scala 1:8 di Amalgam Collection, queste performance possono essere solo immaginate.

Fonte | Amalgam Collection