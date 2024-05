McLaren Artura Spider, la supercar mozzafiato debutta a Londra

La nuova McLaren Artura Spider ha fatto il suo debutto pubblico nel Regno Unito questa settimana a Londra, davanti a una platea ricca di personalità dei media e di clienti McLaren. L’evento si è svolto presso l’affascinante Outernet, inaugurato nel 2022 e nominato dal Times l’attrazione turistica più visitata di Londra nel 2023, teatro che ha messo in mostra l’ultima nata della famiglia di supercar McLaren. Gli ospiti arrivati per l’inaugurazione della più recente supercar scoperta di McLaren sono stati accolti da filmati della Artura Spider proiettati su schermi LED giganti con vista su Tottenham Court Road.

La nuova McLaren debutta in un ambiente mondano

Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, si è unito al Direttore Regionale McLaren EMEA, Brett Soso, e ad altri dirigenti McLaren per accogliere i 120 ospiti. Tra coloro che hanno visto per la prima volta la cabriolet ibrida ad alte prestazioni di McLaren c’erano il cantante Sam Ryder, il rapper Tinie Tempah, la star di internet Francis Bourgeois, l’ex presentatrice di Love Island Laura Whitmore e la fondatrice dei Soul II Soul Jazzie B.

La nuova McLaren Artura Spider viene presentata con significativi aggiornamenti in termini di potenza, prestazioni e coinvolgimento del guidatore, che si combinano con i piaceri sensoriali della guida a cielo aperto per aggiungere una nuova straordinaria dimensione alla gamma Artura.

McLaren Artura Spider, un gioiello ad alte performance

Con i suoi 1.457 kg, la McLaren Artura Spider è la vettura più leggera tra le supercar convertibili in circolazione, con un vantaggio di peso di 83 kg rispetto alle rivali, che in combinazione con la potenza di 700 CV del suo gruppo propulsore ibrido ad alte prestazioni offre un rapporto potenza/peso di 480 CV/tonnellata. Ciò consente di ottenere prestazioni sorprendenti, con una velocità massima di 330 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi.

“Svelare la nuova Artura Spider nel mercato di casa di McLaren è per noi un momento di grande orgoglio. La nuova Artura è la supercar completa di nuova generazione, con più potenza, prestazioni più dinamiche e livelli ancora più elevati di connessione con il guidatore, senza alcun compromesso nella guida di tutti i giorni. L’introduzione della Spider decappottabile aggiunge una nuova, entusiasmante dimensione all’esperienza di guida di questa straordinaria vettura“, ha detto Brett Soso, Direttore Regionale – Europa, Medio Oriente e Africa.

La gamma progredisce

Parallelamente all’introduzione della nuova McLaren Artura Spider, è adesso disponibile una nuova Artura coupé che condivide gli stessi miglioramenti, rafforzando ulteriormente il suo status di supercar di nuova generazione. Ulteriori informazioni sulla nuova sportiva convertibile, comprese le specifiche complete e la disponibilità di opzioni, sono disponibili, insieme a un configuratore online per esplorare le scelte di colore e di equipaggiamento, sul sito ufficiale della Casa inglese.