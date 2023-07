McLaren Artura: la supercar diventa un’opera d’arte con questa one-off [FOTO]

Nel mondo dei supercar di lusso, McLaren ha svelato nelle scorse ore un’esclusiva collaborazione con l’artista tedesco Cevin Parker. Questa partnership si traduce in un design unico per la supercar ibrida McLaren Artura.

Parker sta rapidamente acquisendo una crescente popolarità e ha recentemente esposto le sue opere alla mostra IncubARTor di Amburgo. Rappresentando un incontro tra arte e tecnologia del futuro, la Artura è la prima supercar ibrida ad alte prestazioni e di serie del costruttore britannico. Il nome Artura combina arte e futuro, evidenziando l’integrazione perfetta tra tecnologia all’avanguardia e design stupefacente.

Caratterizzata da un motore elettrico dalla coppia istantanea e da un potente V6, il bolide offre un’esperienza di guida di alto livello. La sua silhouette aerodinamica ed elegante, ispirata all’arte moderna, si presta perfettamente come tela per questo speciale progetto targato McLaren e Cevin Parker.

La speciale supercar sarà esposta dal vivo a diversi eventi

L’arte astratta di Parker si sposa magnificamente con il linguaggio di design audace e contemporaneo del marchio premium mentre il suo pensiero innovativo e l’utilizzo delle tecnologie più recenti, tra cui la realtà aumentata, si allinea perfettamente all’ethos di McLaren.

La sua arte riesce a catturare l’essenza dell’emozione e dei momenti fugaci, un tema che trova riscontro nella vita personale di Parker, appassionato di auto. La McLaren Artura è l’incarnazione di queste emozioni e il suo design riflette la ricerca di ottimizzare sia le prestazioni che la bellezza.

Per esibire questo capolavoro, i due attori hanno immortalato delle immagini della one-off in alcuni dei luoghi più ispiratori di Berlino. La vettura sarà inoltre esposta in vari eventi durante l’anno, come la Nit D’Arte a Palma di Maiorca e l’ART Basel Miami.