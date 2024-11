McLaren Automotive, iconico produttore britannico di supercar di lusso e alte prestazioni, sarà tra i protagonisti dell’edizione 2024 di Milano AutoClassica, dal 15 al 17 novembre. Questo evento, diventato ormai appuntamento fisso per gli appassionati, accoglierà il prestigioso marchio e la sua gamma di modelli, unendo contemporaneità e tradizione nella straordinaria cornice milanese.

In questa edizione, McLaren presenterà la 750S Coupé in una raffinata tonalità Onyx Black e la 750S Spider nella vivace colorazione McLaren Orange, entrambe con interni Performance. Completa la collezione la McLaren Artura Coupé in Ceramic Grey, prima supercar ibrida del marchio, che dimostra l’attenzione costante verso innovazione ed eco-sostenibilità.

La McLaren 750S è riconosciuta come la supercar di serie più leggera e potente del marchio. Con un peso a secco di 1.277 kg per la Coupé e 1.326 kg per la Spider, queste vetture vantano un motore biturbo V8 da 4 litri, capace di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Questa supercar rappresenta un’esperienza di guida ad alta adrenalina grazie alla trazione posteriore e a innovazioni tecniche mirate alla riduzione del peso e all’efficienza aerodinamica.

Accanto alla 750S, la McLaren Artura incarna il futuro sostenibile delle supercar con il suo propulsore ibrido. Grazie alla modalità di guida puramente elettrica, la Artura può percorrere fino a 33 km senza emissioni, dimostrando come il marchio abbia abbracciato una filosofia di ingegneria superleggera e sostenibile. Con una potenza complessiva di 700 CV e una coppia di 720 Nm, la Artura accelera da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi, combinando prestazioni elevate con un’anima ecologica.

La presenza di McLaren a Milano AutoClassica sottolinea l’impegno del marchio nel proporre vetture che incarnano lusso, innovazione e performance. La 750S e la Artura sono esempi della continua evoluzione di McLaren, che punta a offrire ai propri appassionati una combinazione unica di design iconico, eccellenza ingegneristica e piacere di guida.