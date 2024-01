Maserati: nel 2027 debutterà un nuovo E-SUV [RENDER]

Maserati ha recentemente annunciato i suoi prossimi passi nell’elettrificazione, rivelando l’arrivo di un nuovo SUV di segmento E nel 2027. Questo modello, come del resto qualsiasi altra nuova auto del brand, sarà completamente elettrico. Inoltre, è stato comunicato che la Quattroporte EV subirà un ritardo nel suo lancio, previsto ora per il 2028. Questi annunci rientrano nella strategia di espansione dell’offerta di veicoli elettrici di Maserati. Attualmente, la gamma comprende già la Grecale Folgore, la GranTurismo Folgore e prevede l’arrivo di una versione completamente elettrica dell’MC20 nel 2025.

Nel 2027 Maserati arricchirà la sua gamma con un nuovo e-SUV

Il nuovo SUV di segmento E si posizionerà come il modello di punta nella gamma Maserati, competendo con altri SUV di lusso elettrici sul mercato. Nonostante i dettagli specifici sul design e le caratteristiche del veicolo non siano ancora stati rivelati, è probabile che il nuovo SUV adotti lo stile distintivo di Maserati, inclusa la griglia iconica e il badge Folgore, in linea con la gamma elettrica esistente.

Considerando le dimensioni del nuovo SUV elettrico, è probabile che sfrutti la piattaforma STLA Large di Stellantis, l’azienda madre di Maserati. Questa piattaforma è stata concepita per ospitare diversi veicoli elettrici di Stellantis, con la previsione di offrire un’autonomia massima di 800 km grazie alla tecnologia della batteria integrata. Tuttavia, è essenziale notare che il valore effettivo potrebbe variare in base a fattori come l’inefficienza aerodinamica e il peso specifico del SUV Maserati. Qui vi mostriamo un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello della casa automobilistica del Tridente.