Maserati: grazie al SUV Grecale le vendite crescono del 42% nel primo semestre 2023

Maserati può sorridere. Il brand di lusso del gruppo Stellantis sta vivendo un buon periodo di forma. Nel primo semestre del 2023 la casa automobilistica del Tridente ha visto crescere le sue immatricolazioni in maniera impetuosa. Le vendite per il marchio italiano sono aumentate del 42 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a livello globale. In totale infatti le immatricolazioni registrate dal marchio in questo periodo di tempo sono state 15.300 contro le 10.200 dello stesso periodo dello scorso anno.

Crescono del 42% le vendite di Maserati a livello globale nel 2023

Maserati ha inoltre registrato un aumento notevole anche degli utili che sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo ottimo risultato è dovuto principalmente all’ottimo avvio delle vendite avuto dal SUV di segmento D Grecale che da inizio anno viene venduto in tutto il mondo. Ricordiamo che questo modello che viene prodotto in Italia a Cassino su piattaforma Alfa Romeo Giorgio è entrato in un segmento molto popolare e dunque sta riscuotendo un ottimo successo commerciale.

Il CEO di Maserati Davide Grasso si è detto assai soddisfatto di questi risultati in cui un ruolo importante ha avuto anche la nuova GranTurismo. Il numero uno della casa automobilistica del Tridente si dice convinto che nel secondo semestre le cose per la sua azienda andranno ancora meglio e che il marchio di lusso di Stellantis dimostrerà che questa crescita non è il classico fuoco di paglia ma qualcosa di duraturo.