Maserati: nessuno spin-off, parola di Tavares

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha parlato oggi anche di Maserati escludendo uno spin-off in stile Ferrari per la casa automobilistica del Tridente. Di una quotazione in borsa del brand di lusso si era parlato nei mesi scorsi ed era sembrata una ipotesi plausibile. Oggi però Tavares ha chiuso la porta dicendo che questa ipotesi non è presa in considerazione dal suo gruppo e dunque Maserati continuerà a far parte di Stellantis anche nel prossimo futuro.

Maserati non seguirà la Ferrari: la casa del tridente non sarà quotata in borsa e rimarrà in Stellantis

Carlos Tavares ritiene che all’interno del gruppo automobilistico vi siano margini per far crescere la casa automobilistica italiana che nei prossimi anni rinnoverà la sua gamma con nuove auto e punterà sulle vetture elettriche al 100 per cento come del resto anche gli altri brand che fanno parte del gruppo automobilistico. Maserati punterà forte sul lusso e sull’Italia dove avverrà come sempre la produzione delle sue auto. Discorso opposto per Comau che come da accordi presi in fase di fusione tra Fiat Chrysler e PSA sarà protagonista di uno spin-off su cui si sta attualmente lavorando. Si aspetta il momento giusto per una quotazione in borsa dell’azienda che potrebbe avvenire entro fine anno.