Maserati GranTurismo Folgore: i segreti della sportiva elettrica

La nuova generazione della Granturismo della Casa del Tridente sposa una nuova mobilità con l’inedita Maserati GranTurismo Folgore, variante 100% elettrica che coniuga tradizione e innovazione in una ricetta decisamente ben riuscita. Il debutto sul mercato è atteso entro la fine dell’anno, con un prezzo di listino che partirà da 230mila euro.

Maserati GranTurismo Folgore: il design

Dal punto di vista estetico risulta veramente difficile distinguere la GranTurismo Folgore con le altre varianti equipaggiate con il propulsore termico alimentato a benzina. La vettura sfoggia linee piuttosto classiche e accattivanti: la zona anteriore si distingue per il lungo cofano, esaltato dalla grande presa d’aria frontale. La calandra, specifica per questa versione, sfoggia inserti in nero lucido su una base nero silk leggermente anodizzato.

La differenza sostanziale con le varianti termiche è l’assenza dei quattro scarichi posteriori, mentre lateralmente spiccano i grandi passaruota e le tre piccole feritoie laterali con sopra impressa la scritta dell’allestimento. Non mancano i cerchi Aero da 20 pollici all’anteriore e da 21 posteriore al posteriore, che garantiscono la massima aerodinamicità.

Maserati GranTurismo Folgore: interni e abitabilità

All’interno regna l’eleganza dei materiali raffinati, come i rivestimenti impreziosiscono plancia, sedili sportivi ad alto contenimento e pannelli porta. Per sottolineare l’ecosostenibilità di questa versione vengono usati speciali materiali come l’Econyl, ovvero un nylon riciclato ottenuto tramite il recupero, tra l’altro, delle reti dai mari.

La vettura può ospitare fino a quattro persone, con i sedili posteriori abbastanza spaziosi per due adulti. Dietro il volante a tre razze con comandi multimediali si nasconde il display della strumentazione digitale con grafica settabile, mentre la console centrale è il vero centro di comando perché ospita altri due schermi, dedicati rispettivamente alle funzioni dell’infotainment e della climatizzazione a controllo elettronico, un dettaglio che regala un elevato senso futuristico.

Meccanica

La GranTurismo Folgore è spinta da tre motori elettrici (uno anteriore e due posteriori), per una potenza complessiva di oltre 1200 CV scaricata sulle quattro ruote motrici. La gestione della coppia su ogni singola ruota viene trasmessa dal sistema Torque-Vectoring. che consente di regolare il livello di imbardata della vettura non solo nelle fasi di accelerazione, ma anche di rilascio e in frenata.

I motori sono alimentati da una batteria che ha una capacità nominale di 92,5 KWh che accetta fino a 270 kW per la ricarica e offre una autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 450 km. I tecnici Maserati hanno lavorato sodo per riprodurre un sound in grado di rombo in grado di ricordare quello dei V8 termici. La vettura era stata anche anticipata in un video che mostrava in azione i 1200 Cv di potenza.



Debutto e prezzi

La GranTurismo Folgore sarà disponibile sul mercato italiano nel terzo quadrimestre del 2023. Questa variante a zero emissioni si posiziona al vertice, per prezzo e prestazioni, della gamma GranTurismo: il listino parte infatti da 230.000 euro.