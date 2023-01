Maserati GranTurismo: gli interni

La nuova Maserati GranTurismo ha debuttato nell’ottobre dello scorso anno e sarà disponibile sia con motore termico che in versione EV, elettrica al 100%. Maserati però non ci aveva ancora mostrato le foto dell’abitacolo, fino ad oggi, quando sui canali media ufficiali del marchino del Tridente è apparsa una dettagliata gallery con scatti degli interni della super car.

La Maserati GranTurismo è proposta in tre versioni. Sia la Modena entry-level che la Trofeo, orientata alle prestazioni, sono dotate del V6 biturbo da 3,0 litri, sebbene con una diversa messa a punto che produce 496 CV sulla prima e 557 CV sulla seconda. Per quanto riguarda la Folgore, la versione a zero emissioni, è dotata di tre motori elettrici che producono 761 CV e che sono alimentati dal pacco batterie da 92,5 kWh a 800 Volt.

La plancia della Grecale

Per differenziare ogni versione della GranTurismo, Maserati ha optato per diversi tocchi stilistici all’esterno e combinazioni uniche di colori e finiture all’interno dell’abitacolo. Il layout del cruscotto è molto simile a quello del SUV Maserati Grecale e incorpora infatti l’ultimo linguaggio di interior design dell’azienda italiana.

Mentre la maggior parte dei componenti è condivisa con la Grecale, la GranTurismo ha un aspetto più esclusivo grazie ai dettagli e alle cuciture sul cruscotto e sui pannelli delle portiere rivestiti in pelle, gli inserti testurizzati e gli accenti in metallo lucido. La Modena ha una bella combinazione di tappezzeria beige/nera con inserti in legno, la Trofeo sfoggia invece un tema nero con cuciture rosse e fibra di carbonio, mentre la Folgore è più appariscente con tappezzeria blu/bianca e un trattamento unico per il cruscotto.

Iperdigitalizzata

Com’era prevedibile la nuova Maserati GranTurismo è piena di espedienti digitali, tra cui un quadro strumenti da 12,2 pollici, un touchscreen da 12,3 pollici per l’infotainment, un altro touchscreen da 8,8 pollici nella consolle centrale, un elegante orologio digitale con quadrante analogico. Alcuni si lamenteranno della decisione di Maserati di non offrire pulsanti fisici per i comandi del climatizzatore, ma la casa automobilistica chiama coraggiosamente il suo pannello sensibile al tocco il “climatizzatore digitale più semplice e veloce sul mercato”. Il volante a tre razze è condiviso con la Grecale e incorpora il pulsante start-stop, oltre a un quadrante rotante in stile manettino per le modalità di guida.

Sedili comodi e impianto audio di alta gamma

I quattro sedili sembrano più comodi che sportivi, con i poggiatesta integrati che esibiscono con orgoglio l’emblema del Tridente. Tra la dotazione di bordo troviamo anche l’impianto audio Sonus Faber da 1.195 Watt con 19 altoparlanti, lo stemma Granturismo sulla plancia lato passeggero, la bandiera italiana accanto alle bocchette del clima e la scritta nascosta “Since 1914” sulle modanature laterali.

Spazio per 4 passeggeri?

Di solito i modelli con layout 2+2 non sono così spaziosi, ma Maserati afferma che la GranTurismo può ospitare quattro adulti comodamente, grazie al design della linea del tetto. Di fatto, dalle immagini rilasciate sembra che lo spazio per la testa sia l’ultimo dei problemi per i passeggeri posteriori che hanno però poco spazio per le ginocchia. Ad ogni modo siamo convinti che non saranno molti i proprietari della GranTurismo che la utilizzeranno come quattro posti per le lunghe distanze; per questo c’è la Quattroporte.