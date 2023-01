Maserati GranTurismo: le foto degli interni

La nuova Maserati GranTurismo ha debuttato nell’ottobre dello scorso anno e sarà disponibile sia con motore termico che in versione EV, elettrica al 100%. Maserati però non ci aveva ancora mostrato le foto dell’abitacolo, fino ad oggi, quando sui canali media ufficiali del marchino del Tridente è apparsa una dettagliata gallery con scatti degli interni della super car. La Maserati GranTurismo è proposta in tre versioni. Sia la Modena entry-level che la Trofeo, orientata alle prestazioni, sono dotate del V6 biturbo da 3,0 litri, sebbene con una diversa messa a punto che produce 496 CV sulla prima e 557 CV sulla seconda. Per quanto riguarda la Folgore, la versione a zero emissioni, è dotata di tre motori elettrici che producono 761 CV e che sono alimentati dal pacco batterie da 92,5 kWh a 800 Volt.